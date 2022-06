Toky plynu z Nemecka do Francúzska sa zastavili

Paríž 17. júna (TASR) - Toky plynu do Francúzska z Nemecka sú od 15. júna zastavené. Oznámil to v piatok francúzsky prevádzkovateľ plynovodu GRTgaz s odvolaním sa na zníženie ruských dodávok. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"GRTgaz zostáva ostražitý v súvislosti s nadchádzajúcou zimou a vyzýva prepravcov, aby naďalej čo najviac napĺňali svoje národné zásobníky," uviedol vo vyhlásení prevádzkovateľ siete, ktorá je divíziou hlavného francúzskeho dodávateľa plynu Engie.



"Od 15. júna zaznamenal GRTgaz zastavenie fyzického toku medzi Francúzskom a Nemeckom. Tento tok sa na začiatku roka 2022 pohyboval okolo 60 GWh/d (gigawatthodín za deň), čo je len 10 % kapacity," povedal.



Spoločnosť GRTgaz zopakovala predchádzajúce poznámky, že toto leto nevidí žiadne riziká v oblasti dodávok plynu pre Francúzsko, keďže nižšie prichádzajúce toky z Nemecka sú kompenzované vyšším dovozom zo Španielska a zvýšenými kapacitami na metánových termináloch.



Francúzske strategické zásoby plynu sú v súčasnosti plné na 56 %, dodal prevádzkovateľ siete s tým, že je to viac ako 50 % obvyklých v tomto ročnom období.



