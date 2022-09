Toky ruského plynu do EÚ cez Ukrajinu sú stabilné

Brusel/Berlín 6. septembra (TASR) - Toky ruského plynu do Európy cez Ukrajinu boli v utorok ráno stabilné, zatiaľ čo plynovod Nord Stream 1 z Ruska do Nemecka zostal uzavretý. Toky plynu smerujúce na východ cez plynovod Jamal-Európa z Nemecka do Poľska pokračovali na nízkych úrovniach. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Dodávky plynu cez plynovod Nord Stream 1, ktorý vedie cez Baltické more do Nemecka, zostali v utorok na nule po tom, čo Rusko zrušilo sobotňajší (3. 9.) termín na obnovenie prevádzky potrubia po trojdňovej údržbe.



Cez plynovod Rusko v minulosti exportovalo približne tretinu plynu do Európy, no už pred odstávkou na údržbu minulý týždeň bežal len na 20 % kapacity.



Toky ruského plynu do Európy cez Ukrajinu zostali stabilné.



Nominácie na toky ruského plynu na Slovensko z Ukrajiny cez hraničný bod Veľké Kapušany boli v utorok približne na úrovni 36,7 milióna kubických metrov (m3) denne, čo sa oproti predchádzajúcemu dňu nezmenilo. Ukázali to údaje ukrajinského prevádzkovateľa prepravnej sústavy.



Ruský Gazprom v utorok uviedol, že v súlade s predchádzajúcim dňom odošle do Európy cez ukrajinský vstupný bod Sudža 42,4 milióna m3 plynu.



Toky plynu cez plynovod Jamal-Európa smerujúce na východ z Nemecka do Poľska v meracom bode Mallnow na nemeckých hraniciach boli podľa údajov operátora Gascade v utorok medzi 8.00 a 9.00 h tamojšieho času na úrovni 551,464 kilowatthodín za hodinu (kWh/h). Toky smerom na východ sa od začiatku septembra niekoľkokrát zastavili a obnovili.