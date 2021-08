Tomáš a Richter: Najchudobnejší budú zarábať namiesto 680 len 646 eur

Bratislava 24. augusta (TASR) – Na zasadnutí tripartity sa v pondelok (23. 8.) rozhodlo o výške budúcoročnej minimálnej mzdy. Bude zachovaný automat z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), a teda bude na úrovni 57 % priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov. V absolútnom vyjadrení teda budú najchudobnejší zarábať 646 eur mesačne. To je však o 34 eur menej, než keby sa minimálna mzda počítala podľa vzorca predošlej vlády (60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov, pozn. TASR). Tento krok kritizujú opozičný nezaradený poslanec a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš aj poslanec a exminister práce Ján Richter (Smer-SD).



Tomáš na sociálnej sieti uviedol, že ľudia s najnižšími príjmami mohli budúci rok zarábať 680 eur mesačne, táto vláda však už druhý rok po sebe uplatňuje vzorec, ktorý obmedzuje rast minimálnej mzdy. Exminister Richter poznamenal, že ide o desaťtisíce pracujúcich, o ktorých si Krajniak myslí, že im stačí menej peňazí. "Ten sa chváli tým, že sa opäť uplatní jeho nižšie zvýšenie minimálnej mzdy, pretože si zrejme nemyslí, že pracujúci za najnižšiu mzdu si najmä v čase pandémie zaslúžia každé euro navyše," okomentoval Richter.



"Ešte horšou správou je, že naďalej bude platiť to, že príplatky za prácu v noci a počas sviatkov a víkendov budú odpojené od minimálnej mzdy," dodal Tomáš s tým, že tieto príplatky sa v roku 2022 nezvýšia dokonca ani o pevnú sumu a zostanú úplne zmrazené.



"Toto je pokračovanie antisociálnej politiky tejto vlády a je nám ľúto, že sa tak robí na úkor tých najchudobnejších," okomentoval Tomáš a dodal, že podľa neho neobstojí argument o šetrení ani o strašení prepúšťaním, pretože prax už v minulosti ukázala, že zvyšovanie minimálnej mzdy nemá negatívny vplyv na nezamestnanosť. "A naopak, čím viac majú ľudia v peňaženkách, tým vyššia je ich kúpyschopnosť a tým sa pomáha aj samotnej ekonomike. Vláda to robí presne naopak," uzavrel Tomáš.



Ako zhrnul Richter, zamestnanci sa môžu opäť poďakovať Krajniakovi za nižšie mzdy. "A nielen tí, ktorí pracujú za minimum alebo v neštandardnom čase. Ale všetci, pretože minimálna mzda tlačí na rast všetkých miezd. A vyšší rast platov Slovensko bezpochyby potrebuje. Aj v čase pandémie," uzavrel exminister.