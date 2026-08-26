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Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
< sekcia Ekonomika

Tomáš: Balík zákonov o prídavkoch na dieťa podporili sociálni partneri

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Na snímke zľava minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) počas tlačovej konferencie po skončení 151. rokovania vlády SR 26. augusta 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Takisto sa zvýši veková hranica pre nárok na prídavok na dieťa na 26 rokov. Jeho poskytovanie však bude pre deti pracovníkov z tretích krajín podmienené trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku.

Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Vládou schválená reforma prídavkov na dieťa má širokú podporu sociálnych partnerov. Zdôraznil to po rokovaní vlády minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Novela sprísňuje postihy za záškoláctvo, upravuje podmienky pri náhradnej starostlivosti a posúva vekovú hranicu nároku na prídavky.

Tento balík zákonov podporuje komisár pre deti, tento balík zákonov podporili riaditelia základných škôl, v ktorých je väčšinové zastúpenie rómskych žiakov,“ povedal minister. „Zároveň nás podporila aj tripartita, teda sociálni partneri, s tým, že Konfederácia odborových zväzov (KOZ) to podporila s pripomienkou,“ dodal. Zákon sprísni postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností, pričom pri opakovanom porušovaní pravidiel bude možné výplatu prídavkov dočasne pozastaviť.

Takisto sa zvýši veková hranica pre nárok na prídavok na dieťa na 26 rokov. Jeho poskytovanie však bude pre deti pracovníkov z tretích krajín podmienené trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku.

Prijatá novela sprísňuje aj podmienky náhradnej starostlivosti o dieťa. Zavedú sa jej kontroly a jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti vznikne tomu istému dieťaťu spravidla len raz, čím sa zamedzí jeho opakovanému čerpaniu pri špekulatívnom prekladaní dieťaťa.
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