Tomáš: Chceme dotované obedy do škôl aj rozmraziť minimálne dôchodky

Bratislava 13. januára (TASR) - Materským a základným školám by sa mali vrátiť dotácie na obedy pre žiakov, čo najskôr by sa tiež mali rozmraziť minimálne dôchodky. Tieto návrhy predkladajú na najbližšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorá začína koncom januára, nezaradení poslanci z mimoparlamentnej strany Hlas-SD.



Dotované obedy v škôlkach a školách sa podľa poslanca Erika Tomáša v minulosti ukázali ako úspešné opatrenie. Po nástupe vlády Igora Matoviča (OĽANO) v roku 2020 však boli zrušené. Začiatkom tohto roka sa ukazuje, ako výrazne rastú náklady rodičov na školy. "Hlavnú záťaž predstavujú školské obedy, ktoré výrazne zdraželi, v niektorých školách dokonca o polovicu. Preto do parlamentu predkladáme zákon, ktorým chceme vrátiť obedy zadarmo do materských a základných škôl," zdôraznil Tomáš.



Z väčšej časti ide o kópiu v minulosti platného zákona, jedinou zmenou má byť zvýšenie štátnej dotácie, pretože sa medzitým zvýšili ceny potravín. Navrhovaná dotácia pre materské školy je na úrovni 1,3 eura, pre 1. stupeň základných škôl 1,7 eura a pre 2. stupeň 1,9 eura.



Okrem samotných potravín vstupujú do ceny obedov aj režijné náklady, tie však môžu podľa Tomáša v ideálnom prípade zobrať na seba samosprávy. "Určitá skupina detí bude dostávať obedy zadarmo a určitá skupina detí, pri ktorých budú rodičia doplácať, ale už len jednotky eur," doplnil.



Nezaradení poslanci chcú zároveň prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o sociálnom poistení, ktorá je v parlamente už v druhom čítaní, čo najskôr do praxe vrátiť valorizáciu tri roky zmrazených minimálnych dôchodkov. Súčasná vláda podľa Tomáša tento krok síce tiež plánuje, ale až od budúceho roka, čo je neprijateľné.



Na stole sú dve možnosti, o ktorých diskutujú aj s Jednotou dôchodcov Slovenska (JDS). "Prvá alternatíva je, že naviažeme minimálne dôchodky na dôchodcovskú infláciu. Alebo sa vrátime k pôvodnému mechanizmu, že sa budú odvíjať od životného minima. Vyberieme alternatívu, ktorá bude zaujímavejšia pre dôchodcov s minimálnym dôchodkom," dodal Tomáš.