Tomáš: Dôchodcovia dostanú tento rok 13. dôchodok vo výške 606,30 eura

Bratislava 18. apríla (TASR) - Starobní dôchodcovia, ako aj poberatelia iných druhov dôchodkov dostanú v tomto roku 13. dôchodok vo výške 606,30 eura. Stáť bude celkovo v tomto roku 828 miliónov eur, pričom však nejde o čistý náklad. Uviedol to vo štvrtok minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) na tlačovej konferencii.



"Trinásty dôchodok dostanú aj bývalí príslušníci bezpečnostných zborov. Vyhoveli sme aj združeniam, ktoré zastrešujú invalidných seniorov a to tak, že poberatelia, ktorí už dosiahli dôchodkový vek, dostanú 13. dôchodok vo výške 606,30 eura," uviedol Tomáš s tým, že vláda bude môcť počas roka svojim nariadením kedykoľvek vyplatiť určitú časť 13. dôchodku skôr, pokiaľ to bude nevyhnutné.



Dávka bude podľa šéfa rezortu sociálnych vecí v tomto roku stáť 828 miliónov eur. "Ale nie je to čiastka, ktorá je navyše, lebo na tento rok už bolo rozpočtovaných vyše 300 miliónov eur na predchádzajúci 13. dôchodok. Samotná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) priznala, že sa cez daň z pridanej hodnoty (DPH) do štátneho rozpočtu vráti asi 100 miliónov eur," priblížil s tým, že čistý náklad je pre tento rok 400 miliónov eur. Niektoré prostriedky budú použité zo Sociálnej poisťovne (SP), avšak väčšina pôjde podľa neho transferom zo štátneho rozpočtu.



Trinásty dôchodok bude dôchodkovou dávkou a bude stanovený ako priemerný dôchodok za predchádzajúci rok. Priemerný dôchodok ako kritérium bol podľa Tomáša zvolený preto, aby bola skombinovaná zásluhovosť a solidarita. "Pretože v takomto prípade dostanú rovnakú sumu aj seniori s nižšími príjmami, ale aj s vyššími príjmami," dodal.



Týmto zákonom bolo podľa Tomáša schválené aj kompenzačné opatrenie týkajúce sa predčasného dôchodku, ktoré požadovala aj Európska komisia (EK). "Takže zároveň sme si týmto zákonom splnili úlohu smerom k EK a udržateľnosť dôchodkového systému už nebude problémom týkajúcim sa plánu obnovy," uzavrel.



Od tohto roka už nebude 13. dôchodok sociálnou dávkou a stane sa novou dôchodkovou dávkou. Vyplácať ho bude rovnako ako ostatné dôchodky Sociálna poisťovňa. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci Národnej rady SR vo štvrtok definitívne schválili.