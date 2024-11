Tomáš: Investície do rekvalifikácie prispejú k zvýšeniu zamestnanosti

Bratislava 26. novembra (TASR) - Rekvalifikačné kurzy sú efektívnou investíciou k zvýšeniu zamestnanosti ľudí. Zamestnávatelia by mali podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) investovať viac do modernizácie technológií a zvyšovania kvality pracovných miest. Šéf rezortu práce to uviedol na utorkovom podujatí Sociálnym dialógom ku kvalitnejšiemu trhu práce, ktorý organizovala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) v spolupráci s Alianciou sektorových rád.



"Doba konkurencieschopnosti založenej na lacnej pracovnej sile je nenávratne preč. V Európe sa už jednoducho nedá konkurovať nízkou cenou, vysoká kvalita a moderné výrobky aj služby sú rozhodujúcimi faktormi, preto vláda investuje a bude investovať do prípravy kvalifikovaných pracovníkov s modernými zručnosťami," povedal Tomáš. Doplnil, že zamestnancom je potrebné garantovať kvalitné pracovné podmienky a férové mzdové ohodnotenie.



V rámci podujatia zástupcovia zamestnávateľov rozoberali najmä sociálny dialóg, ktorý by mal podľa prezidenta AZZZ Tomáša Malatinského prispieť ku kvalitnejšiemu trhu práce, zabezpečiť udržateľný rozvoj ekonomiky, ale aj sociálnu stabilitu. Tento dialóg umožňuje zamestnávateľom, pracovníkom, odborom aj vláde hľadať riešenia na vytváranie kvalitných pracovných podmienok.



"Sociálni partneri majú možnosť ovplyvňovať zásadné rozhodnutia, diskutovať o potrebách pracovného trhu a spoločne prispievať k tomu, aby sme vytvorili lepšie podmienky pre pracujúcich aj podnikateľov. Na to, aby sociálny dialóg efektívne fungoval, je potrebné jeho posilnenie a podpora zo strany vlády," dodal Malatinský.



Zároveň zdôraznil, že je dôležité venovať pozornosť legislatívnemu procesu. Zákony by sa nemali podľa neho prijímať bez odbornej diskusie a priameho vyčíslenia toho, aký to bude mať vplyv na podnikateľské prostredie. Prezident AZZZ upozornil na to, že poslanecké návrhy, ktoré sú predložené bez potrebných analýz môžu negatívne ovplyvniť pracovný trh aj ekonomiku.



"Obchádzanie legislatívneho procesu a prijímanie zákonov za zatvorenými dvermi nás vzďaľuje od toho, čo by mal sociálny dialóg prinášať, a to otvorenú a vyváženú diskusiu," uzavrel.