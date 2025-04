Tomáš: Investície z 2. piliera pomôžu štátu aj sporiteľom

Bratislava 10. apríla (TASR) - Investície z druhého piliera do infraštruktúry Slovenska pomôžu sporiteľom aj samotnému štátu. Rozšírenie možnosti pre dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) investovať financie z druhého piliera do infraštruktúrnych projektov schválili poslanci Národnej rady (NR) SR na štvrtkovom rokovaní. Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení prinesie sporiteľom primeraný výnos, vo štvrtok to na tlačovom brífingu povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



„Nikto týmto zákonom nesiaha na úspory v druhom pilieri, nikto nejde nič brať ľuďom z druhého piliera, ale naopak, tento zákon má len umožniť investovať v širšom rozsahu ich nasporené peniaze tak, aby získali primeraný výnos,“ uviedol Tomáš s tým, že v súčasnosti sú peniaze v druhom pilieri zhodnocované na burzách napríklad v Nemecku alebo USA, pričom túto možnosť chcelo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR rozšíriť aj na Slovensko.



Novela zákona podľa neho rozširuje možnosti investovania časti majetku z druhého piliera aj do takzvaných alternatívnych investičných fondov, cez ktoré je možné financovať rôzne infraštruktúrne projekty v SR. Ide napríklad o nájomné bývanie, výstavbu diaľnic, nemocníc či energetickej a zelenej infraštruktúry. Tomáš zdôraznil, že tieto investície budú výhodné nielen pre sporiteľov, ale aj pre zamestnávateľov, ktorí budú môcť využívať nájomné bývanie ako sociálny benefit pre svojich zamestnancov.



Pripomenul, že DSS budú môcť dobrovoľne rozhodovať o tom, kde pôjde majetok ľudí a v akom objeme. Ľudia sa preto nemusia obávať, štát totiž nebude nijakým spôsobom ovplyvňovať DSS v tom, kde a koľko majú investovať.



„Vidíme, čo sa deje na trhoch, ktoré momentálne výrazne padli, a tá nová informácia je, že majetok v druhom pilieri sa znehodnotil za pár týždňov zo 17,6 miliardy eur na 15,2 miliardy eur. O to je teda lepšie diverzifikovať investície z druhého piliera, o to lepšie je rozkladať tieto investície aj na viacero projektov či investovať do bezpečnejších projektov, za ktorými v tom závere stojí aj štát,“ uzavrel Tomáš.