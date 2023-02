Tomáš: Je výnimočné, že prešiel opozičný návrh, nesúhlasíme s posunom

Bratislava 14. februára (TASR) - Vďaka návrhu mimoparlamentnej strany Hlas-SD sa rozmrazia minimálne dôchodky a klasické dôchodky sa budú valorizovať dvakrát do roka. Kvôli návrhu SaS a vládnej koalície sa však tak stane až od 1. januára budúceho roka. Po schválení novely zákona o sociálnom poistení Národnou radou (NR) SR na to upozornil nezaradený poslanec Erik Tomáš z Hlasu-SD.



"Chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorý napokon hlasovali za náš návrh, je výnimočné, keď v parlamente prejde opozičný návrh. Ale nemôžeme sa spolu s dôchodcami zmieriť s tým, že to bude platiť až od 1. januára, ako si pretlačila vládna koalícia a SaS," vyhlásil.



Tomáš podľa vlastných slov nerozumie tomu, prečo bolo nevyhnutné posúvať účinnosť zmien, ktoré mali pôvodne platiť už v tomto roku, keď inflácia je naďalej vysoká a dôchodcovia chudobnejú. Argument, že na to nie sú zdroje v tohtoročnom rozpočte, nie je podľa neho pravdivý. Náklady na skoršie zvyšovanie dôchodkov boli odhadované na približne 300 miliónov eur.



"Ja som aj na výzvu vládnych poslancov reagoval pomenovaním zdrojov, z ktorých bolo možné čerpať spomínanú sumu už v tomto roku. Či už išlo o rozpočet rezortu obrany, až po peniaze, ktoré by sa dali získať zo spolufinancovania eurofondov, keďže tie sa nemíňajú tempom, ako by sa mali," vysvetlil opozičný poslanec.



Predpokladá, že teraz nastane jedna z dvoch možností. "Buď naozaj dôchodcovia nedostanú v tomto roku už nič naviac, alebo bude na tomto mieste už o mesiac stáť Milan Krajniak s Borisom Kollárom a prídu s nejakým vlastným návrhom. Podobne, ako nám politicky ukradli obedy zadarmo," vyhlásil Tomáš. Ak pod tlakom Hlasu-SD dôjde k mimoriadnej valorizácii dôchodkov, strana to podľa neho podporí, ale označil to za politikárčenie.



Dôchodky na Slovensku sa budú valorizovať viackrát do roka v prípade, ak dôchodcovská inflácia presiahne 5 %. Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú predložili nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD, Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila so zmenami predloženými Petrom Cmorejom (SaS). Za návrh hlasovalo 139 zo 141 prítomných zákonodarcov. Novela bude účinná od 1. januára 2024.