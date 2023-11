Tomáš: Jednota dôchodcov Slovenska by mohla dostávať dotáciu od štátu

Liptovský Mikuláš 22. novembra (TASR) - Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) by po novom mohla dostávať na svoje pôsobenie dotáciu od štátu. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) o tom informoval počas stredajšieho mimoriadneho snemu JDS v Liptovskom Mikuláši.



"Chceme napojiť JDS na štátny rozpočet. Tak, ako to funguje napríklad v prípade Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. JDS by tak mala nejaký typ dotácie od štátu, aby mohla profesionálnejšie pôsobiť, pripravovať legislatívu a všetko ostatné, čo s tým súvisí," podotkol šéf rezortu práce.



Dotácia od štátu by podľa predsedu JDS Michala Kotiana bola veľkou pomocou, lebo momentálne fungujú len z nízkeho členského príspevku. Na stredajšom mimoriadnom sneme ho plánujú zvýšiť z doterajších dvoch na tri eurá ročne. "Z tohto príspevku žijú všetky orgány v našom hnutí. Nemôžeme si dovoliť veľa, na každú akciu buď zháňame sponzorov, alebo pýtame od samospráv či samosprávnych krajov," priblížil Kotian s tým, že aktuálne má JDS 96.000 členov.



Do konca roka by mali dôchodcovia získať okrem 13. dôchodku v doterajšej výške ešte jeden mimoriadny príspevok. Poslanci Národnej rady SR v utorok (21. 11.) schválili, že vládny návrh novely zákona o 13. dôchodku prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní už na aktuálnej schôdzi. Hlasovať by o nej mali v stredu. Opoziční poslanci v rozprave k návrhu opakovane upozorňovali, že nie je dôvod na jeho prerokovanie v skrátenom konaní. Vládna koalícia tak podľa nich porušuje zákon. Mimoriadny príspevok mal byť podľa predloženého návrhu 150 eur pre všetkých poberateľov dôchodku. Strana Hlas-SD avizovala, že sa táto suma zvýši pozmeňujúcim návrhom na 300 eur.