Tomáš: KDH som za podporu 13. dôchodku nič nesľúbil

Bratislava 19. apríla (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) odmietol tvrdenia opozičného KDH, podľa ktorých mal garantovať, že neotvorí a nezníži druhý pilier. Rovnako odmietol aj tvrdenie, podľa ktorého zachová inštitút daňového bonusu a nepodporí zdvíhanie daní a odvodov z dôvodu pokrytia 13. dôchodkov. V piatok o tom informoval tlačový odbor rezortu práce. Vedenie KDH vo štvrtok (18. 4.) uviedlo, že tieto záväzky im umožnili podporiť zavedenie 13. dôchodku.



Predstaviteľom KDH Tomáš garantoval, že sa nebudú znižovať prídavky na deti, ale pre podobu daňového bonusu sa musia obrátiť na ministra financií. "Zároveň som im pripomenul, že daňový bonus sa v roku 2025 zníži automaticky, a to ešte na základe zákona z dielne Igora Matoviča, čiže je to maslo na hlave Igora Matoviča," uviedol minister.



O tom, ako bude napokon daňový bonus vyzerať, rozhodne podľa Tomáša ministerstvo financií. "Určite ho však nikto nezruší. Pokračoval som vyjadrením, že si neviem predstaviť, že by sociálnodemokratická vláda zvyšovala dane či odvody s výnimkou daní pre bohatých, alebo daní na tovary, ktoré škodia zdraviu," dodal.



V súvislosti s druhým pilierom minister informoval KDH, že rezort zatiaľ len vyhodnocuje výkonnosť všetkých troch pilierov dôchodkového systému a v tejto chvíli nepripravuje žiadne legislatívne zmeny. KDH zároveň prizval do diskusie o druhom pilieri, lebo jeho výsledky sú pri prvých dôchodcoch, ktorí poberajú kombinované penzie, "žalostné".