Tomáš: Konsolidáciu v budúcom roku navýši i reforma sociálnych služieb

Bratislava 2. marca (TASR) - Konsolidáciu, ktorá má dosiahnuť v budúcom roku dve miliardy eur, navýši aj reforma financovania sociálnych služieb. V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Opozičná poslankyňa zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) Martina Bajo Holečková kritizovala vládu za to, akým spôsobom robí konsolidáciu, keďže rozdáva peniaze na 13. dôchodky, ktoré nemá a zadlžuje tým Sociálnu poisťovňu (SP).



"Pripravujeme reformu financovania sociálnych služieb, ktorá je naviazaná na plán obnovy. Táto reforma bude stáť stovky miliónov eur," uviedol Tomáš.



Konsolidácia bude podľa Bajo Holečkovej ročne stáť každého Slováka 800 eur, pričom seniori dostanú 13. dôchodok vo výške 660 eur a zostanú tak v mínuse. Štát by mal šetriť najmä na svojich výdavkoch, pričom by sa mali zrušiť nepotrebné ministerstvá, ako napríklad rezort cestovného ruchu a športu. Tomáš zdôraznil, že na vyplácanie 13. dôchodkov pre seniorov Slovensko má a zadlženie SP nie je spôsobené len nimi, ale deficit spôsobil v minulom roku aj odchod 1,2 miliardy eur do druhého piliera. Čím viac ľudí podľa neho odchádza do druhého piliera, tak tým má poisťovňa menej peňazí. Bajo Holečková spresnila, že druhý pilier by mal zostať zachovaný a štát do úspor ľudí na budúce dôchodky nemá zasahovať.



Šéf rezortu práce s opozičnou poslankyňou diskutoval aj o rodičovskom dôchodku, ktorý by mal byť upravený najmä pre ženy, ktorým sa obdobie počas materskej alebo rodičovskej dovolenky nezapočítavalo do tejto penzie a dostávali ju tak nižšiu. Novelu zákona na úpravu týchto dôchodkov chce rezort práce schváliť ešte v tomto roku, pričom SP bude na ich prepočítanie potrebovať približne päť rokov.



V prípade jednorodičovských domácností sa Tomáš s Bajo Holečkovou zhodli, že je nutné riešiť kritickú situáciu tejto skupiny ľudí, ktorí sú najviac ohrození chudobou. Minister práce dodal, že v priebehu nasledujúcich týždňov predstaví pomoc pre jednorodičov, pričom jedným z opatrení bude rodinná karta, prostredníctvom ktorej si budú môcť rodiny uplatniť zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti.



"Chceme presadiť a sme inšpirovaní maďarským modelom, a to detskú pôžičku alebo hypotekárny úver, ktorého výška bude závisieť od počtu detí, respektíve ktorého dotácia bude závisieť od počtu detí. Čiže čím viac detí tá rodina bude mať, tým viac zadotuje štát buď detskú pôžičku alebo hypotekárny úver pre takúto rodinu," uzavrel Tomáš s tým, že ďalšie opatrenie by sa mohlo týkať daňového bonusu v prípade matiek, ktoré vychovávali štyri a viac detí, pričom by sa im úplne odpustila daň z príjmu.