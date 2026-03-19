Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. marec 2026
< sekcia Ekonomika

Tomáš: Miera nezamestnanosti vo februári klesla, PDU dosiahol 4,16 %

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Foto: TASR - Dano Veselský

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Nezamestnanosť na Slovensku vo februári klesla. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) sa vo februári 2026 ustálil na 4,16 %, medzimesačne klesol o 0,26 percentuálneho bodu. Uviedol to na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) za účasti generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Petra Ormandyho.





UPOZORNENIE:
