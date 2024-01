Tomáš: Minimálne dôchodky nie sú zmrazené, budú opäť zvýšené

Bratislava 18. januára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sa plánuje zaoberať zmenou životného minima a jeho priblížením k reálnym potrebám. Keďže je jeho nová výška známa vždy k 1. júlu, nebolo možné valorizovať minimálne dôchodky k 1. januáru. Uviedol to vo štvrtok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



"Budeme schvaľovať zmenu životného minima, samozrejme, to si vyžaduje zatiaľ odbornú diskusiu. Vieme, že nejakú predstavu má aj Národná banka Slovenska (NBS), ale uznajte, že za prvé tri mesiace nemôžeme stihnúť všetko. V každom prípade, životné minimum a jeho zmena je súčasťou programového vyhlásenia vlády," priblížil Tomáš s tým, že minimálne dôchodky nie sú zmrazené a budú opäť zvyšované potom, ako bude známa nová výška životného minima.



Dodal, že pokiaľ by stanovenie minimálnej mzdy ako 60 % priemernej mzdy bolo schválené v tomto roku, podľa nových pravidiel by sa postupovalo v budúcom roku. Znamenalo by to, že v roku 2026 by podľa neho mohla byť minimálna mzda na úrovni asi 920 eur a v roku 2027 na úrovni asi 970 eur.



V súvislosti s komunikáciou medzi firmami a úradmi práce uviedol, že prvýkrát v tomto roku bude prebiehať len elektronicky. "Znamená to, že firmy už nebudú musieť výkazy o zamestnávaní podávať poštou či osobne, čo výrazne zrýchli a uľahčí celý proces," uzavrel šéf rezortu.