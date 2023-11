Tomáš: Na pomoci postihnutým zemetrasením sme vyplatili 1,2 mil. eur

Bratislava 20. novembra (TASR) - Do dnešného dňa vyplatilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) na humanitárnej pomoci pre obyvateľov a obce postihnuté zemetrasením na východnom Slovensku 1,2 milióna eur. Informoval o tom v pondelok šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že v tejto pomoci bude ministerstvo pokračovať, pretože žiadosti stále pribúdajú.



Preplatených bolo doteraz viac ako 1000 individuálnych žiadostí za domácnosti. Táto pomoc je vo výške maximálne 800 eur. "Zároveň už bola vyplatená 31 obciam humanitárna pomoc vo výške 15.000 eur na každú jednu obec," vyčíslil Tomáš. Upozornil, že tieto prostriedky musia obce použiť pre svojich obyvateľov a väčšina sa použije na stavebný materiál.



Ministerstvo práce spustilo aj špeciálny projekt podpory obcí postihnutých zemetrasením. Na jeho základe a po požiadavke jednotlivých obcí vyšle ústredie práce do postihnutých oblastí nezamestnaných ľudí, ktorí im môžu pomáhať v teréne.



"Ministerstvo práce vyčlení na tento účel takmer 360.000 eur a preplácať bude 90 % celkovej ceny práce z minimálnej mzdy týchto ľudí. Týchto ľudí zamestnajú obce, a preto budú mať aj 10-percentnú spoluúčasť na ich mzdách," priblížil Tomáš. Obce zatiaľ v rámci projektu požiadali o približne 60 ľudí z evidencie nezamestnaných a prví z nich nastúpia do práce od 1. decembra.