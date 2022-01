Erik Tomáš: Návrh rodičovského bonusu by znamenal krátenie dôchodkov

Bratislava 10. januára (TASR) - Rodičovský bonus podľa súčasného návrhu by znamenal krátenie budúcich dôchodkov. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš. Reagoval tak na pondelkovú tlačovú konferenciu ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), počas ktorej minister vyzdvihol potrebu prijatia formy rodičovského bonusu, aby sa odstránila diskriminácia dôchodcov, ktorí vychovali deti.



"Minister Krajniak na pôvodnom návrhu rodičovského bonusu nič nezmenil a naďalej tají formu jeho financovania, ktoré by len za prvý rok fungovania spôsobilo sekeru v štátnych financiách vyše pol miliardy eur," poznamenal Tomáš. Z vyjadrení ministra sa však podľa Tomáša dá vyčítať, že spomínané prostriedky chce získať aj na úkor krátenia budúcich dôchodkov, a to znížením tzv. dôchodkovej hodnoty.



Ako dodal poslanec, opatrenie je podľa neho diskriminačné voči bezdetným rodičom, ako aj tým, ktorých deti sú zdravotne ťažko postihnuté alebo pracujú v zahraničí. "Za diskriminačné považujem aj to, že deti, ktoré odvedú časť odvodov svojim rodičom, dostanú v budúcnosti plnohodnotné dôchodky, akoby nič neodvádzali, a teda sa na ne poskladajú všetci vrátane bezdetných rodičov," dodal Tomáš. Poslanec kritizuje aj to, že Krajniak opakovane prezentuje rodičovský bonus bez politickej dohody v koalícii.