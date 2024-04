Tomáš: Navýšime finančný príspevok v rámci humanitárnej pomoci

Bratislava 4. apríla (TASR) - Cieľom novely zákona o dotáciách je navýšenie humanitárnej pomoci a zefektívnenie jej poskytovania v prípade živelných pohrôm. Príspevok pre fyzickú osobu sa tak má zvýšiť na 1500 eur z terajších 800 eur, pričom bude môcť byť poskytovaný aj opakovane. Vyhlásil to vo štvrtok minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) na tlačovej konferencii.



"Zároveň zavádzame právo pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, aby mohlo rozhodnúť o opakovanom pridelení tohto príspevku v odôvodnených prípadoch. Ide o nadmernú výšku škody alebo opakovanú humanitárnu situáciu v rovnakej oblasti," priblížil Tomáš s tým, že novela zákona bude predložená v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci Národnej rady (NR) SR by tak o nej mali hlasovať už na aprílovej schôdzi.



Rezort taktiež od 1. júna predĺži projekt vysielania nezamestnaných ľudí do postihnutých oblastí, aby pomohli s odstraňovaním následkov. V rámci programu podľa Tomáša pôsobí v týchto oblastiach aktuálne 67 osôb, pričom štát im prepláca 90 % celkovej ceny práce z minimálnej mzdy. "Navyšujeme tým celkový objem peňazí použitý na tento program, a to na výšku 800.000 eur," dodal šéf rezortu.



Taktiež avizoval zavedenie nového dotačného titulu pre týrané ženy a deti. Ako uviedol štátny tajomník rezortu Branislav Ondruš, ide o druhý dôvod, prečo novela zákona pôjde v skrátenom legislatívnom konaní. "V minulosti boli organizácie, ktoré poskytujú túto pomoc, financované predovšetkým z jednorazových grantových výziev. Financovanie týchto aktivít sa však končí v apríli, respektíve v máji tohto roka," objasnil štátny tajomník.



Rezort preto podľa Ondruša umožní subjektom požiadať v priebehu roka o dotáciu, aby mohli svoje služby prevádzkovať naďalej. "Nechceme nechať túto situáciu len visieť vo vzduchu. Začali sme s Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR diskutovať o tom, ako tieto tzv. bezpečné ženské domy a obdobné služby zaradiť do systému, ktorý im zabezpečí udržateľné financovanie a rozvoj," uzavrel Ondruš.