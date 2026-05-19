Tomáš: Nebudeme súhlasiť s opatreniami,ktoré by sa dotkli zamestnancov
Nebudeme súhlasiť s úpravou minimálnych úrovní minimálnej mzdy alebo viacerých úrovní minimálnej mzdy. Nebudeme súhlasiť so skrátením obednej prestávky na 15 minút, povedal Tomáš.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v súvislosti s prípravou prorastových opatrení povedal, že nebudú súhlasiť so žiadnymi návrhmi zamestnávateľov, ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov. Ako informoval v utorok, s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) rokoval o zozname opatrení, ktoré by sa týkali rezortu práce, a vyslovil s nimi nesúhlas.
„Nebudeme súhlasiť s úpravou minimálnych úrovní minimálnej mzdy alebo viacerých úrovní minimálnej mzdy. Nebudeme súhlasiť so skrátením obednej prestávky na 15 minút,“ povedal Tomáš. Podľa neho nebudú súhlasiť ani s predĺžením skúšobnej lehoty z troch na šesť mesiacov či so zrušením rekreačných poukazov alebo iných poukazov.
„Pokiaľ prorastové opatrenia, nejaká prvá časť toho balíka príde, tak ja ich ešte pred rokovaním parlamentu, keď budú schválené v parlamente, by som rád prebral na tripartite,“ uviedol minister práce. Ako poznamenal, za ich rezort nenavrhovali do balíka žiadne prorastové opatrenia.
