Tomáš: Nedostatok opatrovateľov by mala vyriešiť reforma

Bratislava 5. júna (TASR) - Nedostatok opatrovateľov a zamestnancov v sociálnych službách by mohla vyriešiť reforma ich financovania. Na nej už Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) pracuje, pričom jej opatrenia budú po dohode s Európskou komisiou zavádzané vo fázach. Tie prvé by mohli platiť už od 1. júla budúceho roka a ďalšie zase k 31. decembru 2026. Uviedol to vo štvrtok počas Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



„Reforma financovania sociálnych služieb je naozaj dôležitým až zlomovým bodom vo financovaní sociálnych služieb, pokiaľ, samozrejme, ministerstvo financií nájde dosť prostriedkov,“ povedal Tomáš s tým, že rezort práce by chcel dostať do systému sociálnych služieb o 650 miliónov eur navyše.



Pripomenul, že zriaďovateľ a poskytovateľ sociálnych služieb nie je samotné MPSVR SR, ale štát. Na Slovensku sú verejní aj neverejní poskytovatelia týchto služieb, či už ide o pobytovú, ambulantnú alebo terénnu službu, a práve oni podľa neho určujú svojim zamestnancom aj výšku platov.



Jedným zo zdrojov financovania sociálnych služieb bude aj príspevok pre človeka odkázaného na zdravotnú starostlivosť, pričom on sám môže rozhodnúť o tom, či ho dá na pobytovú, terénnu alebo domácu opatrovateľskú službu. Ďalší zdroj prinesie financovanie pobytových zariadení s tým, že vyššie územné celky (VÚC) budú platiť paušály verejným alebo neverejným zariadeniam. Zmena by mohla nastať aj v rámci financovania zo zdravotného poistenia.



„Chceme, aby zdravotné poisťovne neplatili iba tú minimálnu sieť, iba pre 10.000 ľudí, u ktorých je indikovaná ošetrovateľská starostlivosť. Takýchto ľudí máme 23.000 v pobytových zariadeniach, ktorí potrebujú aj ošetrovanie, a chceme teda zapojiť vo väčšej miere aj zdravotné poisťovne. Toto vytvára ten balík peňazí, ktorý by sme chceli naliať do sociálnych služieb,“ dodal Tomáš.