Tomáš: Nejdeme znížiť odvody do 2. piliera ani zmeniť programový výber

Bratislava 15. augusta (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) odmietol informácie o tom, že by rezort práce pripravoval zníženie odvodov do 2. piliera alebo zmenu programového výberu. Tieto špekulácie sú podľa neho klamstvom zo strany bývalého ministra práce a ekonóma Jozefa Mihála. Vo štvrtok na to upozornilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny nepripravuje znižovanie odvodu do 2. piliera a ani sa nikto s takouto konsolidačnou požiadavkou naň neobrátil," uviedol Tomáš.



Doplnil, že Mihál vo svojom príspevku na sociálnej sieti klamal o zrušení programového výberu, ktorý umožňuje ľuďom vybrať si úspory z 2. piliera jednorazovo a naraz. Zrušením programového výberu bývalý minister práce očakáva, že obyvatelia Slovenska budú mať v budúcnosti na výber len z dvoch ponúk životných poisťovní, ktoré im ponúknu v ťažkej konkurencii 20 alebo 30 eur mesačne. Naopak, podľa rezortu práce jeho súčasné vedenie zabránilo zmene programového výberu, ktorý chcela bývalá vládna koalícia spolu s Mihálom zrušiť.



MPSVR odmietlo aj informácie o tom, že by pripravovalo zníženie odvodov do druhého piliera z doterajších štyroch percent na tri.