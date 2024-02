Tomáš: Nezamestnaní budú v rámci programu ESF umiestnení do zamestnaní

Bratislava 28. februára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predstaví o pár dní program z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v objeme 300 miliónov eur. Cieľom je umiestniť nezamestnaných ľudí do zamestnaní. Uviedol to v stredu šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD) na tlačovej konferencii po výjazdovom rokovaní vlády v Michalovciach.



"Pôjde o umiestňovanie týchto ľudí do zamestnaní. Teda budú mať reálne zamestnanie, aj keď budú stále v evidencii pre nezamestnaných. Potom sa zamestnávateľ rozhodne, či týchto ľudí prijme alebo nie," objasnil Tomáš.



Rezort podľa neho vyčlenil na spomínané aktivity časť prostriedkov zo svojej kapitoly, čím reagoval na požiadavky ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD) a splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška.



Tomáš taktiež avizoval prípravu novely zákona týkajúcej sa humanitárnej pomoci. Cieľom je zvýšiť limity pre fyzické osoby, teda domácnosti. "Chceme to stihnúť v takom krátkom čase, aby sme takýto zákon predložili už na aprílovej schôdzi alebo prípadne prilepili k nejakému zákonu a okamžite v apríli schválili," uzavrel.