Tomáš o Tománkovi rozhodne po stanovisku akreditačnej komory

Bratislava 18. januára (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) rozhodne o tom, či bývalý riaditeľ zariadenia Čistý deň Peter Tománek dostane akreditáciu na nové resocializačné zariadenie až po stanovisku akreditačnej komisie. Tomáš to uviedol na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci s tým, že tento mimoriadny výbor je politikárčenie opozičnej poslankyne a členky výboru pre sociálne veci Martiny Holečkovej (KDH).



Tomáš uviedol, že opozičná strana KDH ho žiada, aby Tománkovi akreditáciu neudelil ešte pred rozhodnutím akreditačnej komisie. "Ak vám ide o to, aby sa správne rozhodlo, tak stačilo sa ma opýtať a neurobiť z toho politické divadlo. Nezdá sa mi to korektné. Rozhodnutie nebude v priebehu týždňov, pravdepodobne ani počas mesiaca," povedal Tomáš.



Holečková pripomenula prípad zneužívania detí z resocializačného zariadenia Čistý deň. Výbor zobral na vedomie uznesenie, že Tomáš rozhodne o pridelení akreditácie po stanovisku akreditačnej komisie.



Členovia výboru sa venovali aj zisteniam Generálnej prokuratúry (GP) SR o závažnom porušovaní ľudských práv detí v reedukačných centrách. Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval o závažnom porušovaní ľudských práv detí v týchto centrách a uviedol, že nie je dôležité hľadať vinníka, pretože stav vznikol počas niekoľkých rokov.



Poslanecký prieskum, ktorý avizovala KDH v týchto centrách, nie je podľa neho nevyhnutný vzhľadom na vývoj detí. Tomáš informoval, že navýši počet pracovníkov sociálnej kurately, no problém spadá pod ministerstvo školstva. Bude zriadená aj pracovná skupina, ktorá sa bude situáciou zaoberať.



"Aj v tom, že sa dieťa umiestňuje do reedukačného zariadenia, má rozhodujúcu úlohu odbor sociálnej kurately. Ten získava informácie o deťoch a podáva návrh na súd. Úloha ministerstva práce je v tejto oblasti," priblížil Tomáš s tým, že problém sa musí vyriešiť.