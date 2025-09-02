< sekcia Ekonomika
Tomáš: Od 1. septembra vstupuje do praxe reforma posudkovej činnosti
Priblížil, že sociálni pracovníci vycestujú za ľuďmi, ktorí požiadali o posúdenie, priamo do ich domáceho prostredia, aby posúdili ich sociálny status.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. septembra (TASR) - Od 1. septembra začala platiť reforma posudkovej činnosti z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá je naviazaná na plán obnovy. Na priznanie peňažného príspevku sa po novom už bude vypracovávať len jeden posudok, ktorý sa bude skladať zo sociálnej a zdravotnej časti. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Posudok vypracujú úrady práce s tým, že zdravotný aspekt posúdi posudkový lekár a ten sociálny zase sociálny pracovník. Ak medzi nimi nedôjde k zhode, tak následne rozhodne konzílium. „Prednosť bude mať sociálny aspekt, teda najprv sociálny pracovník navštívi odkázanú osobu v domácom prostredí a až potom príde na rad posudkový lekár, čo doteraz nebolo,“ povedal Tomáš.
Priblížil, že sociálni pracovníci vycestujú za ľuďmi, ktorí požiadali o posúdenie, priamo do ich domáceho prostredia, aby posúdili ich sociálny status. Preto sa v tejto súvislosti posilnil aj vozový park úradov práce, ktoré dostanú 48 nových áut. Výhodou jednotného integrovaného posudku bude podľa neho to, že odkázaná osoba sa dozvie komplexnú informáciu, na aký peňažný príspevok či sociálne služby má nárok. Reforma kladie dôraz na sociálnu situáciu danej osoby, o priznaní príspevkov tak budú rozhodovať nielen jej potreby, ale aj prostredie, v ktorom žije.
„Ďalšia dôležitá zmena je v tom, že ten daný odkázaný človek najprv vyplní sám dotazník, kde sám seba zhodnotí, až následne sociálny pracovník vypracuje vlastný dotazník, ale musí, samozrejme, v ňom zohľadniť samoposúdenie konkrétnou osobou a zároveň preveriť to samoposúdenie, ktoré vykonala konkrétna osoba. V prípade potreby bude poskytnutá takejto osobe aj asistencia,“ priblížil šéf rezortu.
V rámci reformy nevypadnú zo systému žiadne doterajšie diagnózy, na základe ktorých sa bude ťažké zdravotné postihnutie posudzovať, a rovnako ani žiadna osoba nepríde o peňažný príspevok, ktorý jej už bol priznaný. Výnimku tvoria iba prípady, ak konkrétna osoba požiada o nové posúdenie, či pri plánovanom posúdení odkázanej osoby, u ktorej mohlo dôjsť k zlepšeniu zdravotného stavu.
„Úrady práce budú mať lehotu na vypracovanie tohto integrovaného posudku 60 dní. V prípade veľmi ťažkých zdravotných stavov môžu požiadať o predĺženie o ďalších 60 dní. No a nóvum je, že odkázaný človek sa bude môcť po novom odvolať už voči posudku, nielen voči nepriznaniu samotného príspevku,“ uzavrel Tomáš.
Dodal, že v rámci tejto reformy sa k 1. septembru zvýšil počet úväzkov posudkových lekárov na úradoch práce o 96. Celkovo tak bude na úradoch práce pôsobiť 406 lekárov. Zároveň sa zvýšil aj počet sociálnych pracovníkov o 137, dokopy je ich 488, pričom ďalší pribudnú ešte počas septembra a októbra.
Posudok vypracujú úrady práce s tým, že zdravotný aspekt posúdi posudkový lekár a ten sociálny zase sociálny pracovník. Ak medzi nimi nedôjde k zhode, tak následne rozhodne konzílium. „Prednosť bude mať sociálny aspekt, teda najprv sociálny pracovník navštívi odkázanú osobu v domácom prostredí a až potom príde na rad posudkový lekár, čo doteraz nebolo,“ povedal Tomáš.
Priblížil, že sociálni pracovníci vycestujú za ľuďmi, ktorí požiadali o posúdenie, priamo do ich domáceho prostredia, aby posúdili ich sociálny status. Preto sa v tejto súvislosti posilnil aj vozový park úradov práce, ktoré dostanú 48 nových áut. Výhodou jednotného integrovaného posudku bude podľa neho to, že odkázaná osoba sa dozvie komplexnú informáciu, na aký peňažný príspevok či sociálne služby má nárok. Reforma kladie dôraz na sociálnu situáciu danej osoby, o priznaní príspevkov tak budú rozhodovať nielen jej potreby, ale aj prostredie, v ktorom žije.
„Ďalšia dôležitá zmena je v tom, že ten daný odkázaný človek najprv vyplní sám dotazník, kde sám seba zhodnotí, až následne sociálny pracovník vypracuje vlastný dotazník, ale musí, samozrejme, v ňom zohľadniť samoposúdenie konkrétnou osobou a zároveň preveriť to samoposúdenie, ktoré vykonala konkrétna osoba. V prípade potreby bude poskytnutá takejto osobe aj asistencia,“ priblížil šéf rezortu.
V rámci reformy nevypadnú zo systému žiadne doterajšie diagnózy, na základe ktorých sa bude ťažké zdravotné postihnutie posudzovať, a rovnako ani žiadna osoba nepríde o peňažný príspevok, ktorý jej už bol priznaný. Výnimku tvoria iba prípady, ak konkrétna osoba požiada o nové posúdenie, či pri plánovanom posúdení odkázanej osoby, u ktorej mohlo dôjsť k zlepšeniu zdravotného stavu.
„Úrady práce budú mať lehotu na vypracovanie tohto integrovaného posudku 60 dní. V prípade veľmi ťažkých zdravotných stavov môžu požiadať o predĺženie o ďalších 60 dní. No a nóvum je, že odkázaný človek sa bude môcť po novom odvolať už voči posudku, nielen voči nepriznaniu samotného príspevku,“ uzavrel Tomáš.
Dodal, že v rámci tejto reformy sa k 1. septembru zvýšil počet úväzkov posudkových lekárov na úradoch práce o 96. Celkovo tak bude na úradoch práce pôsobiť 406 lekárov. Zároveň sa zvýšil aj počet sociálnych pracovníkov o 137, dokopy je ich 488, pričom ďalší pribudnú ešte počas septembra a októbra.