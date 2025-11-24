< sekcia Ekonomika
Tomáš: Odsúhlasili reformu sociálnych služieb
Sociálni partneri súhlasili aj s novelou zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov, ktoré sú z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Sociálni partneri súhlasili s reformou financovania sociálnych služieb aj s novelou zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov, ktoré sú z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Rovnako tripartita odsúhlasila aj vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorá stanovuje cenovú reguláciu v elektroenergetike. V pondelok to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR).
„Niektorí sociálni partneri súhlasili s pripomienkami, niektorí bez, ale oba tieto kľúčové zákony získali dôveru tripartity,“ uviedol Tomáš s tým, že oba zákony z dielne MPSVR budú prerokované v skrátenom legislatívnom konaní už na novembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR.
Reforma financovania sociálnych služieb bola podľa neho pripravovaná v spolupráci so sociálnymi partnermi. Spresnil, že pri novele zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov budú nastavené systémové zmeny v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom SR tak, aby sa zachovali sociálne podniky, ktoré naozaj plnia svoj účel, no zároveň chce rezort práce minimalizovať špekulantov na trhu. Ak by rezort videl, že pravidlá pre sociálne podniky sú nastavené príliš prísne, tak ich upraví.
V prípade cenovej regulácie v elektroenergetike sociálni partneri súhlasili tiež s návrhom vyhlášky ÚRSO a jej dátumom účinnosti. Vyhláška zvyšuje cenu silovej elektriny pre zraniteľných odberateľov, teda aj domácnosti. Tá by mala vzrásť zo súčasných 61 eur za megawatthodinu (MWh) na 72,7 eura/MWh. Zároveň sa zvýšil aj koeficient zmeny ceny elektriny na rok 2026, ktorý vstupuje do výpočtu ceny, na 1,429719. „Vláda bude kompenzovať ceny energií takzvanou energopomocou a 90 % domácností dostane túto energopomoc, čo je dôležité uviesť v kontexte tejto vyhlášky,“ dodal Tomáš.
„Niektorí sociálni partneri súhlasili s pripomienkami, niektorí bez, ale oba tieto kľúčové zákony získali dôveru tripartity,“ uviedol Tomáš s tým, že oba zákony z dielne MPSVR budú prerokované v skrátenom legislatívnom konaní už na novembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR.
Reforma financovania sociálnych služieb bola podľa neho pripravovaná v spolupráci so sociálnymi partnermi. Spresnil, že pri novele zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov budú nastavené systémové zmeny v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom SR tak, aby sa zachovali sociálne podniky, ktoré naozaj plnia svoj účel, no zároveň chce rezort práce minimalizovať špekulantov na trhu. Ak by rezort videl, že pravidlá pre sociálne podniky sú nastavené príliš prísne, tak ich upraví.
V prípade cenovej regulácie v elektroenergetike sociálni partneri súhlasili tiež s návrhom vyhlášky ÚRSO a jej dátumom účinnosti. Vyhláška zvyšuje cenu silovej elektriny pre zraniteľných odberateľov, teda aj domácnosti. Tá by mala vzrásť zo súčasných 61 eur za megawatthodinu (MWh) na 72,7 eura/MWh. Zároveň sa zvýšil aj koeficient zmeny ceny elektriny na rok 2026, ktorý vstupuje do výpočtu ceny, na 1,429719. „Vláda bude kompenzovať ceny energií takzvanou energopomocou a 90 % domácností dostane túto energopomoc, čo je dôležité uviesť v kontexte tejto vyhlášky,“ dodal Tomáš.