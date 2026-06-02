Tomáš: Oslobodenie od mikroodvodu pomôže asi 30.000 živnostníkom
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Oslobodenie nízkopríjmových živnostníkov od nového mikroodvodu pomôže približne 30.000 samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO). V reakcii na schválenie legislatívnej zmeny to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR vyčíslil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Vyzdvihol, že novelu zákona o sociálnom poistení z dielne skupiny poslancov koaličných strán SNS a Hlas-SD v záverečnom hlasovaní podporila ústavná väčšina zákonodarcov. Živnostníci, ktorí zarobia za rok menej ako 10,5-násobok životného minima, čo aktuálne predstavuje necelých 2900 eur, tak nebudú musieť od 1. júla tohto roka platiť mikroodvod. Jeho mesačná suma je 131 eur.
„Pozitívne sa táto zmena dotkne približne 30.000 živnostníkov. Určite táto zmena zachytí viacero seniorov, zdravotne znevýhodnených osôb alebo rodičov na rodičovskej dovolenke. Zachytí napríklad aj také profesie, ako sú znalci, tlmočníci, autori. Vyriešili sme týmto zákonom aj tých živnostníkov a SZČO, ktoré len mali zavedenú živnosť, resp. mali nejaké oprávnenie, ale ho nevykonávali, mali jednoducho nulový príjem,“ priblížil Tomáš.
Očakávaný negatívny vplyv na štátny rozpočet je v tomto roku 21 miliónov eur a v budúcom roku 42 miliónov eur. Peniaze sa podľa ministra našli vďaka tomu, že jeho rezort úspešne bojuje s fiktívnymi PN. „Oproti legislatívnym zmenám v roku 2024 by mala Sociálna poisťovňa za dva roky odľahčiť verejné financie spolu o 300 miliónov eur, teda zo štátneho rozpočtu nebude potrebné transferovať tieto peniaze do Sociálnej poisťovne. Preto sme tieto ušetrené peniaze použili na pomoc tejto kategórii drobných živnostníkov,“ doplnil Tomáš. V tomto roku vďaka zmene podľa neho ušetria takmer 800 eur a za celý budúci rok by to malo byť 1675 eur.
„Som veľmi rád, že dobrá vec sa podarila. Musím samozrejme poďakovať za súčinnosť ministerstvu práce a sociálnych vecí a kolegom z Hlasu, že našu pôvodnú iniciatívu podporili a spoločne koalične sme to predložili,“ reagoval predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
Pripomenul, že zavedený mechanizmus oslobodenia obsahuje aj automatickú valorizáciu, keďže je naviazaný na vývoj životného minima. Rovnako ako minister práce odmietol výhradu opozície, že vládna koalícia takýmto spôsobom len narýchlo opravuje svoju chybu.
Avizoval, že SNS má pripravenú celú sériu sociálne orientovaných zákonov, majú však vplyv na štátny rozpočet. „Veľmi intenzívne rokujeme s ministrom financií, samozrejme aj s ministrom práce a sociálnych vecí a budeme sa v rámci balíka k štátnemu rozpočtu pokúšať presadiť čo najviac vecí, ktoré uľahčia samostatne zárobkovo činným osobám, živnostníkom a podobne,“ dodal Michelko.
