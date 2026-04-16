Tomáš: Poteší ma, ak za prácu cez sviatky bude 100 % príplatok
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) sa poteší, že ľudia, ktorí pôjdu do práce 8. mája a 15. septembra, dostanú 100-percentný príplatok. Informoval o tom vo štvrtok počas pravidelnej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR.
Odpovedal tak na otázku opozičnej poslankyne Simony Petrík (PS): „Pán minister, môžete nám povedať svoj postoj k rušeniu sviatkov 8. mája a 15. septembra, ktoré ste očividne zabudli zrušiť ako sviatky v Zákonníku práce, a preto v tieto dni budú musieť zamestnávatelia svojim zamestnancom vyplatiť všetky príplatky, ako keby išli o sviatky? Naozaj to bolo naplánované, ako sa vyjadril premiér, čo s touto situáciou mienite robiť?“
Minister povedal, že s tým nič nemá a nespôsobil to. „Ak by nejakú zmenu mal niekto urobiť, tak cez novelu o štátnych sviatkoch,“ uviedol Tomáš. Upozornil pritom poslankyňu, že v uvedené dva dni neboli zrušené sviatky, ale dni pracovného pokoja.
„Ministerstvo financií predložilo balík Lex konsolidácia, v rámci ktorého síce zrušilo dni pracovného pokoja, ale ponechalo príplatky v tento deň,“ uviedol minister s tým, že ak by to chcel niekto vyriešiť, sú dve možnosti. „Buď ministerstvo financií ako autor zákona tým, že by otvorilo novelu zákona o štátnych sviatkoch, alebo ministerstvo kultúry novelou zákona o štátnych sviatkoch, lebo je gestorom tohto sviatku. V Zákonníku práce je len odkaz na osobitný predpis týkajúci sa príplatkov. Ak by nejakú zmenu mal niekto urobiť, tak cez novelu o štátnych sviatkoch,“ poznamenal Tomáš.
Petrík povedala, že školy vo veľkom dávajú voľno na 8. mája a pravdepodobne tak urobia aj na 15. septembra. „Rodičia sa búria, lebo musia ísť do práce v tento deň, a nemajú kam dať svoje deti. Zamestnávatelia budú radšej nechávať svojich zamestnancov doma, ako by im mali platiť príplatky za sviatok. Národná rada bude takisto pracovať 8. mája s príplatkami,“ poukázala poslankyňa. Dodatočne sa ministra spýtala, ako to pomôže štátnemu rozpočtu a či ide vyriešiť túto situáciu v Zákonníku práce či v zákone o štátnych sviatkoch.
Minister zopakoval, že ak minister financií ako autor Lex konsolidácia usúdil, že to netreba nastaviť, ak premiér povedal, že to netreba nastaviť, a keď už ľudia majú ísť počas sviatkov do roboty, lebo dni pracovného pokoja boli zrušené, tak ako minister práce sa len poteší, že dostanú 100-percentný príplatok.
„Zrušenie dní pracovného pokoja je len dočasné, na tento rok, týka sa len 8. mája a 15. septembra v tomto roku. Potom nastúpi už štandardný režim. Ľudia pôjdu do práce, ale tí, ktorí pôjdu do práce, budú mať 100-percentný príplatok,“ uzavrel Tomáš.
