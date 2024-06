Tomáš: Pre odkázaných ľudí pôjde v 2024 a 2025 o 140 mil. eur viac

Bratislava 12. júna (TASR) - Na pomoc odkázaným ľuďom poskytne vláda SR v tomto a budúcom roku o 140 miliónov eur viac. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) v súvislosti so schválením zvýšenia príspevkov na opatrovanie i zvýšením finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb.



"V druhom polroku tohto roka a v budúcom roku poskytne vláda na pomoc odkázaným ľuďom o 140 miliónov eur navyše," uviedol Tomáš po rokovaní kabinetu. Pripomenul, že opatrovateľský príspevok pri opatrovaní osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa zvýši na úroveň sumy čistej minimálnej mzdy na rok 2024, teda na sumu 615,50 eura. Vyšší bude aj príspevok na osobnú asistenciu, hodinová sadzba sa zvýši na 5,83 eura.



"Zároveň sme schválili aj druhé nariadenie, kde opäť zvyšujeme štátny príspevok pre sociálne služby, a to konkrétne pre rok 2025 o 26 miliónov eur," uviedol minister práce.



Tomáš tiež pripomenul, že od júla nadobudne účinnosť aj novela, ktorá bola schválená ešte v roku 2022 a týka sa sociálnych služieb, respektíve opatrovania. Zvyšuje sa hranica príjmu opatrovateľa, pri ktorej sa kráti opatrovateľský príspevok, z dvojnásobku na 2,5-násobok životného minima.



U dôchodcov - opatrovateľov sa zároveň zvýši opatrovateľský príspevok zo súčasných 75 % na 100 %, no už budú spadať do skupiny opatrovateľov, pri ktorej sa posudzuje príjem odkázaných osôb, o ktoré sa starajú. "Je to zrovnoprávnenie opatrovateľov - dôchodcov s opatrovateľmi v produktívnom veku," doplnil minister práce.



Minister Tomáš spresnil, že tieto opatrenia budú platiť len do 1. januára 2026. "Od 1. januára 2026 musí platiť reforma financovania sociálnych služieb, lebo je naviazaná na plán obnovy," uviedol s tým, že sa prekope celý systém financovania sociálnych služieb. Doplnil, že človek odkázaný na pomoc iných potom dostane len jeden príspevok a on sám sa rozhodne, či ho použije na domáce opatrovanie, alebo na opatrovanie v pobytových službách.