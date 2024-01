Tomáš: Predčasné dôchodky nemožno riešiť pre situáciu v NR SR

Bratislava 18. januára (TASR) - Problémy, ktoré spôsobujú zamestnávateľom predčasné starobné dôchodky, nemožno aktuálne riešiť pre obštrukcie (opozičných poslancov, pozn. TASR) v Národnej rade (NR) SR. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v reakcii na štvrtkové vyjadrenia Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) o problémoch so zamestnancami.



"Tento problém si uvedomujeme a opakovane ho aj komunikujeme. Kladiem si však otázku, kedy v parlamente prijať nejakú zmenu, keď celá rozprava sa točí okolo novelizácie Trestného zákona. Zatiaľ nie je priestor ani čas v parlamente na to, aby sme toto schválili, napriek tomu, že zmeny už máme pripravené aj odkonzultované," priblížil.



"Pokiaľ sa nevytvorí priestor v parlamente, potom nemôžem ani ja cez vládu v skrátenom legislatívnom konaní žiadny návrh predložiť. Pokiaľ sa nevytvorí priestor v parlamente, dovtedy nemôžeme konať," dodal Tomáš.



Zmeny minister odmietol spresniť. "Nepriblížim, predstavím ich až vtedy, keď ich budem predkladať," dodal minister práce.



Riaditeľ ÚHS Daniel Molnár vo štvrtok na tlačovej besede uviedol, že zmena legislatívy o odchode do predčasného dôchodku, ako aj valorizácia dôchodkov spôsobila chovateľom a spracovateľom hydiny veľké problémy. V závere roku 2023 odišlo slovenským hydinárom do predčasného starobného dôchodku viac ako sedem desiatok zamestnancov. Mnohé firmy tak prišli až o 10 až 15 % svojich zamestnancov.