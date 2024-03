Tomáš: Pri zavedení dôchodkového stropu sa môžeme inšpirovať v ČR

Bratislava 25. marca (TASR) - Na Slovensku sa otvorí veľká odborná diskusia o opätovnom zavedení dôchodkového stropu, nastaviť by sa mal aj v závislosti od náročnosti povolania. Inšpirovať sa pritom môžeme v Českej republike. Uviedol to v pondelok minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) po rokovaní s českým ministrom práce a sociálnych vecí Marianom Jurečkom v Bratislave.



"Musím priznať, že Česká republika nás inšpirovala nejakými časťami svojej novej dôchodkovej reformy. Na Slovensku bol za predchádzajúcej vlády zrušený dôchodkový strop, ktorý sme my predtým zaviedli a nás teda zaujalo to, že v Českej republike sa bude zavádzať dôchodkový strop v závislosti od náročnosti povolania," priblížil Tomáš. Ľudia, ktorí vykonávajú najnáročnejšie práce, by tak mali odchádzať do dôchodku skôr ako ostatní.



S českým rezortným partnerom riešili viaceré praktické otázky, napríklad lehoty priznávania dôchodkov na českej a slovenskej strane. "Mnohí občania, či už ČR alebo SR, majú kombinované dôchodky a niekedy, keď sa má priznať tá druhá časť dôchodku, ako keby to trvalo dlhšie, ako má. Pozreli sme sa na tú situáciu, vyhodnotili sme to a urobíme maximum pre to, aby sme tie lehoty čo najviac skracovali, aby časti dôchodkov z toho druhého štátu boli priznávané čo najrýchlejšie," zdôraznil Tomáš.



Slovensko sa podľa neho môže inšpirovať v ČR aj v oblasti sociálnych služieb. Na Slovensku sa pripravuje veľká reforma v tejto oblasti, ktorá by mala platiť od roku 2026. Česká republika pritom už používa model, ktorý by mal fungovať aj u nás.



"Po novom by mala odkázaná osoba dostať jeden príspevok a ona sa rozhodne, na akú službu ho použije. Či ho použije na opatrovanie vo svojom prirodzenom prostredí, teda svojimi príbuznými alebo prostredníctvom terénneho pracovníka, alebo na opatrovanie v pobytovom zariadení sociálnych služieb," vysvetlil Tomáš s tým, že zástupcova slovenského ministerstva práce by sa mali ísť pozrieť do Česka, ako tento model funguje v praxi. Ďalšou témou pondelkového stretnutia bola podľa ministra tiež možnosť zorganizovať spoločné rokovanie československej tripartity na Slovensku.



"Môžete vidieť, že odborné bilaterálne konzultácie medzi českou a slovenskou stranou prebiehajú a ja sa tomu veľmi teším. Dnes sme prebrali naozaj veľa praktických otázok a inšpirovali sme sa vzájomne, čo sa týka našich sociálnych systémov, pretože naozaj sú si veľmi blízke," zhodnotil Tomáš.



V oblasti konkrétnych praktických otázok majú ministerstvá práce v obidvoch krajinách mnohé spoločné výzvy, konštatoval Jurečka. "Keď sa pozrieme na sociálnu oblasť, tak aj s ohľadom na našu spoločnú históriu v rámci Československa, s ohľadom na previazanosť našich rodín je veľmi dôležité, aby sme aj v týchto agendách dokázali vedieť, aké kroky naše úrady realizujú, aké prípadne reformné zmeny plánujeme. Aby sme dokázali riešiť aj to, ako to potom vplýva na jednotlivých občanov a rodiny," priblížil český minister práce.



Za dôležité témy diskusie rovnako označil reformu dôchodkov či sociálnych služieb, v praktickej rovine zase rýchle vybavovanie dôchodkov v obidvoch krajinách. "Príslušné úrady majú od nás jasné zadanie, aby dokázali mať pokiaľ možno čo najkratšie lehoty na vybavovanie tých čiastkových dôchodkov, ktoré naše orgány musia vybaviť a vždy sa musia opýtať organizácie na tej druhej strane na podklady. Nám ide o to, aby sme dokázali čo najviac skrátiť lehotu na vybavovanie týchto dôchodkov v prospech komfortu občanov obidvoch krajín," doplnil Jurečka.