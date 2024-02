Tomáš: Projekt na aktiváciu dlhodobo nezamestnaných spustíme od 1.4.

Bratislava 19. februára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spustí od 1. apríla 2024 Projekt na aktiváciu dlhodobo nezamestnaných. Aktivačnými prácami a príspevkom vo výške 86,60 eura má podporiť asi 15.000 ľudí. Na projekt bolo vyčlenených zo štátneho rozpočtu 2,6 milióna eur. Uviedol to šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD) v pondelok na tlačovej konferencii.



"Títo ľudia budú vykonávať menšie služby pre mestá a obce, samosprávne kraje a organizácie. Nechceme, aby dlhodobo nezamestnaní ľudia len sedeli doma a nič nerobili. V rámci tohto projektu môžu zveľaďovať svoju obec a takto si uchovávať pracovné návyky, prípadne zlepšovať svoje zručnosti, aby boli pripravení pre pracovný trh," priblížil Tomáš.



Uchádzač musí pre vyplatenie aktivačného príspevku odpracovať minimálne 64 hodín mesačne, pričom si ho môže zarobiť popri dávke v hmotnej núdzi. Žiadateľom rezort vyplatí mesačne príspevok na jedného uchádzača vo výške 18,84 eura, ktorý bude určený na pracovné pomôcky.



Projekt bude podľa ministra spustený od 1. apríla 2024 až do konca roka. Toto toto obdobie plánuje rezort využiť na novelizáciu zákona o službách zamestnanosti. "Chceme ním presne nastaviť podmienky pre aktivačné práce, aby sme to už nemuseli robiť cez projekty. Pôjde aj o podmienky, ktorými nebudú tieto aktivačné práce zneužívané," dodal šéf rezortu.



Týmto projektom podľa neho rezort plní aj požiadavku Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). "Do konca kalendárneho roka bude môcť každá obec a mesto využiť dlhodobo nezamestnaných na to, aby si v prvom rade nezamestnaní pomohli a aby sme obce a mestá mali čistejšie," uzavrel predseda ZMOS Jozef Božik.