Tomáš: Rezort práce pripravil reformu financovania sociálnych služieb
Reforma by mala byť podľa neho účinná od 1. januára budúceho roka, pričom platnosť prvej fázy sa predpokladá od 1. júla 2026 a zvyšok od 1. januára 2027.
Bratislava 13. októbra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predkladá reformu financovania sociálnych služieb do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). V rámci nej by sa mal zaviesť nový zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a zároveň novelizovať ďalších 13 zákonov. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Európska komisia vyslala predbežný signál a oznámila nám aj v písomnom stanovisku, že predbežne súhlasí s takýmto návrhom tejto reformy a zároveň súhlasí aj s jej fázovaním, pretože vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu, vzhľadom na veľmi ťažkú konsolidáciu, ale aj na to, že potrebujeme pripraviť na túto reformu štátne informačné systémy, sme sa rozhodli reformu fázovať v časových obdobiach,“ uviedol Tomáš.
Reforma by mala byť podľa neho účinná od 1. januára budúceho roka, pričom platnosť prvej fázy sa predpokladá od 1. júla 2026 a zvyšok od 1. januára 2027. Jednou zo zmien je zavedenie príspevku na pomoc pri odkázanosti, pričom po novom ho bude dostávať samotná osoba odkázaná pomoc, ktorá rozhodne o tom, či ho použije na opatrovanie v domácom prostredí svojimi príbuznými alebo na domácu opatrovateľskú službu inými pracovníkmi.
Výška tohto príspevku by sa mala odvíjať od stupňa odkázanosti, ktorých je celkovo päť. Pre piaty najťažší stupeň odkázanosti na pomoc ide o sumu 1010 eur, ak sa však v tomto stupni nachádza dieťa, tak sa príspevok navýši ešte o 200 eur. Štvrtý stupeň odkázanosti bude na úrovni 830 eur a v prípade dieťaťa sa príspevok rovnako navýši o 200 eur. Tretí stupeň by mal obsahovať sumu 600 eur, druhý stupeň 460 eur a prvý stupeň 230 eur. Tomáš zdôraznil, že pri piatom a štvrtom stupni odkázanosti bude možné použiť príspevok aj na neformálnu starostlivosť, teda na opatrovanie v domácom prostredí príbuznými. Pri prvých troch stupňoch bude možné celý príspevok vyžiť len na formálnu starostlivosť pre ľudí, ktorá je podporovaná štátom či formálnymi inštitúciami.
