E. Tomáš: Rezort spúšťa pomoc pre zamestnancov fariem

Bratislava 26. marca (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spúšťa pomoc pod pracovným názvom „kurzarbeit“ pre zamestnávateľov a zamestnancov fariem, na ktorých je potvrdené ochorenie slintačky a krívačky. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii po vláde minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



„V prípade, že nebude na určité obdobie dostatok práce pre zamestnancov tých fariem z logických dôvodov, tak na základe tejto schémy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom úradov práce bude preplácať 80 % hrubej mzdy týchto zamestnancov, to znamená 60 % preplatí štát a 20 % sa bude spolupodieľať zamestnávateľ,“ uviedol Tomáš.



Štát preplatí zamestnancom mzdy z fondu pre skrátenú prácu, ktorý patrí do kompetencií Sociálnej poisťovne a podľa Tomáša je v ňom v súčasnosti dostatok peňazí, a to celkovo 27 miliónov eur. Aj v tomto fonde je však strop na preplatenie miezd, pričom je na úrovni hodinovej hrubej mzdy 9,87 eura.



„Chcem dotknutých farmárov alebo zamestnávateľov vyzvať, aby sa na príslušnom úrade práce o tom informovali a môžu podať žiadosť. Úrady práce sú už o tejto možnosti a schéme informované a sú na poskytovanie tejto pomoci pripravené,“ dodal Tomáš s tým, že táto pomoc môže byť poskytovaná šesť mesiacov, a to buď súvisle alebo aj jednotlivo šesť mesiacov počas dvoch rokov.