Tomáš: Rodičia detí neprijatých do škôlky nie sú znevýhodnení

Bratislava 28. augusta (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) odmietol kritiku svojho predchodcu Jozefa Mihála (Demokrati) za nastavenie príspevku pre rodičov trojročných detí, ktoré sa nepodarilo umiestniť do škôlky. Tomáš na sociálnej sieti pripomenul, že zákon kopíruje a reaguje na historicky zavedený systém prijímania detí do materských škôl, podľa ktorého vzniká nárok na prijatie dieťaťa do škôlky v danom školskom roku až po dosiahnutí veku troch rokov pred jeho začiatkom.



"Áno, je pravdou a hrdo sa k tomu hlásime, že strane Hlas-SD sa ešte v opozícii podarilo presadiť zákon, ktorý zaviedol nárok na rodičovský príspevok pre rodičov, ktorým spádová materská škola odmietne z kapacitných dôvodov prijať ich dieťa. Skvelé opatrenie, ktoré rodičia takýchto detí ocenili," priblížil Tomáš. "Ak by zákon neexistoval, rodičia by ani neumiestnili dieťa v škôlke, ani nemali nárok na rodičovský príspevok," dodal.



Mihál tento zákon označil za nespravodlivý a krutý voči rodinám s trojročnými deťmi. Zákon sa podľa bývalého ministra práce týka rodičov, ktorých deti už dovŕšili tri roky pred 1. septembrom. Ako príklad uviedol rodičov detí, ktoré mali tretie narodeniny v marci tohto roka a neboli prijaté do materskej školy. Nárok na rodičovský príspevok im vznikne až za september 2024, pričom vyplatený bude v októbri.



Mihál podotkol, že ešte horšie sú na tom rodičia dieťaťa, ktoré dovŕšilo tri roky už v septembri minulého roka a nebolo prijaté do materskej školy. Rodičia musia podľa neho čakať skoro celý rok na obnovenie rodičovského príspevku a pri sume 473,30 eura mesačne tak prídu o 5206 eur. Bývalý minister práce preto vyzval Tomáša, aby zákon o rodičovskom príspevku opravil.



"Zákon presne kopíruje a reaguje na už historicky zavedený systém prijímania detí do materských škôl, podľa ktorého vzniká nárok na prijatie dieťaťa do škôlky v danom školskom roku až po dosiahnutí veku troch rokov pred jeho začiatkom. Ak by zákon neexistoval, rodičia by ani neumiestnili dieťa v škôlke, ani nemali nárok na rodičovský príspevok," spresnil Tomáš.



Šéf rezortu dodal, že v súlade s plánom obnovy už platí aj ďalší zákon, ktorý ukladá povinnosť zabezpečiť voľné miesto v materskej škole od 1. septembra 2024 pre všetky štvorročné deti a od 1. januára 2025 aj pred všetky trojročné deti. Pre päťročné deti platí naďalej povinné predprimárne vzdelávanie, teda povinná škôlka.