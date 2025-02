Tomáš: Seniori dostanú 13. dôchodok v tomto roku vo výške 667,30 eura

Bratislava 17. februára (TASR) - Tento rok dostanú seniori 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za minulý rok. Pre starobných dôchodcov bude táto penzia v sume 667,30 eura, čo je zvýšenie o 61 eur. V pondelok to povedal na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



"Už druhý rok po sebe vyplatíme skutočný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Takto nastavený 13. dôchodok považujeme za spravodlivý a správny," uviedol Tomáš s tým, že ide o dôchodkovú dávku, na ktorú má nárok každý jeden dôchodca. Každý senior dostane podľa neho 13. dôchodok v rovnakej sume v danej kategórii dôchodku bez ohľadu na to, aký vysoký dôchodok poberá.



Spresnil, že rovnakú sumu 13. dôchodku dostane aj senior, ktorý má dôchodok v sume 400 eur, ale aj poberateľ penzie vo výške 1000 eur. Pre seniorov na predčasnej penzii bude 13. dôchodok rovnako na úrovni 667,30 eura. Invalidní penzisti s mierou invalidity nad 70 % ho dostanú tento rok vo výške 548,50 eura a pri invalidite do 70 % to bude 301,40 eura. Poberateľom vdovskej penzie bude vyplatený 13. dôchodok v hodnote 363,20 eura a v prípade ľudí poberajúcich vdoveckú penziu to bude 300,10 eura. Poslednou kategóriou je sirotský dôchodok, kde ľudia dostanú 300 eur. Šéf rezortu práce priblížil, že na 13. dôchodky pôjde tento rok celkovo 911 miliónov eur.



"Sociálna poisťovňa v súlade s platnou legislatívou vyplatí 13. dôchodky automaticky, to znamená, že naši klienti, dôchodcovia, ktorí majú nárok na 13. dôchodok, nemusia o nič žiadať. Automaticky priznáme a vyplatíme 13. dôchodky v termínoch riadnych dôchodkových dávok za december 2025," uzavrel generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.