Tomáš: Seniorom vyplatia 13. dôchodok do 20. decembra

Bratislava 2. decembra (TASR) - Poberatelia akejkoľvek formy dôchodku dostanú vyplatený 13. dôchodok do 20. decembra. Sociálna poisťovňa (SP) im ho vyplatí v plnej výške priemerného ročného dôchodku za predchádzajúci rok. Zákon o 13. dôchodku bol prijatý ešte v apríli tohto roka a podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) je úspechom celej vládnej koalície.



"Každý poberateľ dôchodku dostane 13. dôchodok najneskôr do 20. decembra, teda ešte pred Vianocami, a príde spoločne s riadnym 12. dôchodkom. Výnimkou sú len poberatelia slovenských a zahraničných dôchodkov, ktorí neodpracovali na Slovensku ani len desať rokov. V prípade tejto úzkej skupiny seniorov musí ešte Sociálna poisťovňa ich 13. dôchodky prepočítať," uviedol Tomáš s tým, že vláda tento rok prijala pre seniorov, ktorí pracovali v zahraničí, podmienku na vyplatenie 13. dôchodku, a to odpracovanie minimálne desiatich rokov na Slovensku. Tento dôchodok im bude podľa šéfa rezortu práce krátený v pomere k počtu odpracovaných rokov a vyplatený v priebehu budúceho roka.



Tomáš spresnil, že v prípade starobných a predčasných dôchodkov je základná suma 13. dôchodku 606,30 eura. Rovnakú sumu dostanú aj poberatelia invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Pri senioroch s invaliditou nad 70 % bude na úrovni 493,80 eura a pri invalidite do 70 % to bude 300 eur. Ďalej priblížil, že vdovský 13. dôchodok bude tento rok 339 eur a vdovecký a sirotský v sume 300 eur.



Minister práce zdôraznil, že tento rok sa zaviedol aj strop, pri ktorom žiadny druh tohto dôchodku nemôže byť vyšší ako riadny 13. starobný dôchodok. Tento dôchodok je podľa neho spravodlivejší a štedrejší pre 90 % seniorov, pričom na budúci rok by mohol byť vo výške 678 eur.



"Opakuje sa neustále, že 13. dôchodok zhltne zo štátneho rozpočtu 830 miliónov eur v tomto roku, ale to, čo sa už nedodáva, je, že 300 miliónov eur už bolo vyčlenených aj na ten malý 13. dôchodok v predchádzajúcich rokoch, takže už s 300 miliónmi eur rátal rozpočet, a potom aj samotná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatovala, že minimálne 100 miliónov eur seniori v spotrebe vrátia do štátneho rozpočtu, takže zďaleka nie sme na sume 830 miliónov eur," uzavrel Tomáš.