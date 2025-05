Tomáš: Slovensko má historicky najnižšiu nezamestnanosť

Prešov/Topoľčany 1. mája (TASR) - Slovensko má historicky najnižšiu nezamestnanosť. Od 1. januára do 30. marca roku 2025 je na Slovensku nižší počet nahlásených hromadných prepúšťaní ako za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku. Skonštatoval to na brífingu strany Hlas-SD v Prešove minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v reakcii na výzvu predsedu hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku na zrušenie transakčnej dane. Tá má podľa PS prispievať k hromadnému prepúšťaniu z viacerých fabrík na Slovensku.



Ako uviedol Tomáš, v období od 1. januára do 30. apríla má Slovensko o 44 percent ľudí menej ohrozených stratou pracovného miesta ako za rovnaké obdobie roku 2024. Hovorí o strašení ľudí zo strany opozície. „V ZKW Slovakia Topoľčany má byť prepustených desať percent ľudí z celkového počtu 3200 ľudí, pretože vyrábajú svietidlá do automobilov a viete, aká je situácia v automobilovom priemysle v súčasnosti kritická,“ uviedol.



Tomáš spomenul, že vždy pri týchto ľuďoch stojí a snaží sa im pomôcť. „Ak už naozaj k tej strate zamestnania príde, tak zo sociálneho fondu, respektíve z garančného fondu Sociálnej poisťovne preplácame ušlé mzdy a cez úrady práce sa im okamžite snažíme hľadať prácu,“ skonštatoval.



Opozičné hnutie PS vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a koalíciu, aby zrušili transakčnú daň. Mnohí podnikatelia hovoria, že to nezvládajú, že záťaž je príliš vysoká a jej zrušenie je nevyhnutné. Šimečka v tejto súvislosti spomenul spoločnosť ZKW v Krušovciach v okrese Topoľčany, ktorá pripravuje prepúšťanie. Ohrozených je podľa neho zhruba 420 pracovných miest.