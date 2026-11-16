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Tomáš: Snažíme sa najmä o to, aby boli zamestnávaní slovenskí občania
Na zamestnávanie čo najviac slovenských občanov podľa ministra je niekoľko aktívnych nástrojov na trhu práce.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) chápe požiadavku zamestnávateľov na čo najväčší dostupný počet zamestnancov, ale na ministerstve sa snažia najmä o to, aby boli zamestnávaní slovenskí občania. „Slovenskí občania majú prioritu a až potom, keď pracovná pozícia nie je dlhodobo obsadená, môžeme vstúpiť do procesu prijímania aj cudzincov,“ povedal v pondelok na tlačovej besede Tomáš. Zároveň potvrdil, že pripravili legislatívnu zmenu na reguláciu príchodov a pracovných povolení pre cudzincov z tretích krajín.
Na zamestnávanie čo najviac slovenských občanov podľa ministra je niekoľko aktívnych nástrojov na trhu práce. Napríklad právo na prvé zamestnanie je určené najmä pre mladých ľudí. „Právo na prvé zamestnanie už funguje, myslím, viac ako dva roky a podarilo sa nám cez toto právo na prvé zamestnanie už zamestnať 3000 prevažne mladých ľudí, samozrejme, slovenských občanov,“ priblížil minister. Ešte dôležitejšie je podľa neho to, že 75 percent z nich si udržalo prácu už následne aj bez podpory štátu.
Princíp iniciatívy práca namiesto dávok spočíva v tom, že pokiaľ človek, ktorý môže pracovať, nič mu v tom nebráni, odmietne vhodnú pracovnú ponuku alebo nástup do zamestnania, tak mu odoberú dávku v hmotnej núdzi. „Toto opatrenie už funguje viac ako rok a máme výsledky - 6000 ľudí sa zamestnalo, radšej si vybralo prácu ako dávku. Využilo aj naše motivačné faktory v tomto legislatívnom balíku, napríklad ten, že keď sa zamestná, ešte určitý čas môže popri tom poberať aj dávku v hmotnej núdzi,“ podotkol Tomáš. O dávku už pritom prišlo takmer 2000 ľudí.
V parlamente je otvorená novela zákona o službách zamestnanosti, pričom na sociálnom výbore chcú k nej cez poslancov už v utorok (17. 11.) predložiť pozmeňujúci návrh. Ten vláde v podobe nariadenia umožní rozhodovať o počte povolení pre cudzincov z tretích krajín, teda mimo Európskej únie. „Dávame vláde do ruky nástroj, ktorým bude môcť regulovať počet cudzincov z tretích krajín, ktorí pracujú na Slovensku. A dokonca vláda bude môcť aj regulovať to, z ktorej krajiny cudzinci môžu a z ktorej nemôžu prísť a v akých počtoch. Takýto legislatívny návrh je už pripravený,“ poznamenal Tomáš.
Pokiaľ sa podľa neho vláda rozhodne, že nechce v danom roku prijať ani jedného cudzinca z tretích krajín, tak žiadneho neprijme. „Je to potrebné preto, lebo keď sa pozrieme okolo seba, a nemusíme ísť ďaleko, stačí aj do Európy, vláda musí mať v rukách pružný nástroj, aby rozhodovala o tom, či tu nejaký cudzinec z tretej krajiny príde. A ak áno, z ktorej krajiny, pretože jedna z dôležitých otázok je aj bezpečnosť Slovenska a slovenských občanov,“ zdôvodnil minister. Niektorí cudzinci z niektorých krajín podľa neho môžu byť potenciálnou hrozbou pre Slovensko, a preto vláda musí mať takýto nástroj, aby to regulovala.
Na zamestnávanie čo najviac slovenských občanov podľa ministra je niekoľko aktívnych nástrojov na trhu práce. Napríklad právo na prvé zamestnanie je určené najmä pre mladých ľudí. „Právo na prvé zamestnanie už funguje, myslím, viac ako dva roky a podarilo sa nám cez toto právo na prvé zamestnanie už zamestnať 3000 prevažne mladých ľudí, samozrejme, slovenských občanov,“ priblížil minister. Ešte dôležitejšie je podľa neho to, že 75 percent z nich si udržalo prácu už následne aj bez podpory štátu.
Princíp iniciatívy práca namiesto dávok spočíva v tom, že pokiaľ človek, ktorý môže pracovať, nič mu v tom nebráni, odmietne vhodnú pracovnú ponuku alebo nástup do zamestnania, tak mu odoberú dávku v hmotnej núdzi. „Toto opatrenie už funguje viac ako rok a máme výsledky - 6000 ľudí sa zamestnalo, radšej si vybralo prácu ako dávku. Využilo aj naše motivačné faktory v tomto legislatívnom balíku, napríklad ten, že keď sa zamestná, ešte určitý čas môže popri tom poberať aj dávku v hmotnej núdzi,“ podotkol Tomáš. O dávku už pritom prišlo takmer 2000 ľudí.
V parlamente je otvorená novela zákona o službách zamestnanosti, pričom na sociálnom výbore chcú k nej cez poslancov už v utorok (17. 11.) predložiť pozmeňujúci návrh. Ten vláde v podobe nariadenia umožní rozhodovať o počte povolení pre cudzincov z tretích krajín, teda mimo Európskej únie. „Dávame vláde do ruky nástroj, ktorým bude môcť regulovať počet cudzincov z tretích krajín, ktorí pracujú na Slovensku. A dokonca vláda bude môcť aj regulovať to, z ktorej krajiny cudzinci môžu a z ktorej nemôžu prísť a v akých počtoch. Takýto legislatívny návrh je už pripravený,“ poznamenal Tomáš.
Pokiaľ sa podľa neho vláda rozhodne, že nechce v danom roku prijať ani jedného cudzinca z tretích krajín, tak žiadneho neprijme. „Je to potrebné preto, lebo keď sa pozrieme okolo seba, a nemusíme ísť ďaleko, stačí aj do Európy, vláda musí mať v rukách pružný nástroj, aby rozhodovala o tom, či tu nejaký cudzinec z tretej krajiny príde. A ak áno, z ktorej krajiny, pretože jedna z dôležitých otázok je aj bezpečnosť Slovenska a slovenských občanov,“ zdôvodnil minister. Niektorí cudzinci z niektorých krajín podľa neho môžu byť potenciálnou hrozbou pre Slovensko, a preto vláda musí mať takýto nástroj, aby to regulovala.