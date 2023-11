Tomáš: So zmenou rodičovských dôchodkov SNS súhlasila, budeme rokovať

Bratislava 22. novembra (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) je pripravený rokovať s koaličnou Slovenskou národnou stranou (SNS) a jej predsedom Andrejom Dankom o riešení zavedenia plnohodnotného 13. dôchodku. Ich názor, že zároveň požadujú zachovanie rodičovského dôchodku v rovnakej podobe ako doteraz, sa podľa vlastných slov dozvedel iba z ich mediálnych vyjadrení. Predtým mali s navrhnutou zmenou súhlasiť.



Plnohodnotný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku by sa mal zaviesť budúci rok. Časť peňazí na túto zmenu by sa podľa návrhu ministra práce mala získať zmenou vyplácania rodičovského dôchodku. Po novom by bolo možné rodičom pomáhať poukázaním časti zaplatenej dane z príjmu, nie z odvodov ako doteraz.



"Predtým, než som to riešenie predstavil, som mal súhlas od Andreja Danka na toto riešenie. Samozrejme, pokiaľ došlo k zmene názoru, tak sme pripravení rokovať. Len chcem upozorniť, že vyplatenie 13. dôchodku vo výške priemerného dôchodku bez toho, aby došlo k zmenám v rodičovskom dôchodku, by stálo navyše 440 miliónov eur," upozornil v stredu v Národnej rade (NR) SR Tomáš.



V tejto súvislosti poukázal na zlý stav verejných financií. "Je teda otázne, či môže fungovať popri sebe aj 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku, aj rodičovský dôchodok. To si naozaj musíme medzi koaličnými partnermi vyjasniť," zdôraznil minister s tým, že zásadnou podmienkou účasti jeho strany vo vládnej koalícii je práve zavedenie plnohodnotného 13. dôchodku.



Zároveň pripomenul, že strany Hlas-SD, Smer-SD, ale ani Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) či odborná verejnosť v minulosti nepodporili zavedenie rodičovského dôchodku. Dôvodom je, že je diskriminačný voči seniorom, ktorí nemajú deti, zomreli im deti, alebo ktorých deti sú zdravotne ťažko postihnuté.



"Nikto nejde zobrať ani jeden cent z tých 315 miliónov eur určených na rodičovský dôchodok, len ich chceme presunúť do nového 13. dôchodku. A 13. dôchodok bude pre všetkých seniorov, bez ohľadu na to, či deti majú, alebo nie. To sa nám zdá spravodlivé," dodal Tomáš.



SNS podporuje návrh na vyplatenie 13. dôchodku, no zároveň trvá na zachovaní inštitútu vyplácania rodičovského dôchodku. V stredu to na tlačovej konferencii v NR SR uviedol poslanec SNS Rudolf Huliak. "Rodičia, ktorých deti sú aktívnymi prispievateľmi do sociálneho systému, si to jednoducho zaslúžia," uviedol k návrhu rezortu práce zmeniť vyplácanie rodičovského dôchodku.