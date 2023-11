Tomáš: Sociálna poisťovňa nemôže vyplatiť v 2023 plný 13. dôchodok

Bratislava 7. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa už v tomto roku nedokáže vyplatiť 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku, keďže už začala vyplácať 13. dôchodok vo výške stanovenej ešte predchádzajúcou vládou. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Dodal, že rezort práce ešte rokuje s ministerstvom financií o možnosti vyplatiť v tomto roku dôchodcom aspoň jednorazový finančný príspevok.







"Sociálna poisťovňa už v tomto roku nie je schopná doručiť občanom 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Od 2. novembra sa vypláca ten tzv. 13. dôchodok a nie je možné už tie procesy zmeniť," priblížil Tomáš. Ako však dodal, na dorovnanie výšky 13. dôchodku v tomto roku chce ministerstvo práce vyrokovať jednorazový paušálny príspevok pre všetkých poberateľov dôchodkov. O jeho vyplatení aktuálne rokuje s ministerstvom financií, vyplatiť by ho chceli ešte v tomto roku. Výšku jednorazového príspevku zatiaľ minister nespresnil.



Starobní dôchodcovia by mali v decembri 2024 dostať 13. dôchodok v odhadovanej výške 606 eur. Kritériom pre jeho výpočet bude priemerný dôchodok za celý predchádzajúci rok. "Rozmýšľali sme nad korektným a objektívnym kritériom a rozhodli sme sa, že kritériom pre výpočet trinásteho dôchodku bude priemerný dôchodok za celý predchádzajúci rok tak, ako pracujeme so mzdami," vysvetlil Tomáš s tým, že presná suma bude známa až v januári.



Poberatelia ostatných druhov dôchodkov, napríklad vdovského, sirotského či invalidného dostanú budúci rok tiež 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za celý predchádzajúci rok, avšak v minimálnej sume 300 eur. "Dáme do zákona poistku, že pri týchto druhoch dôchodku nemôže byť 13. dôchodok nižší ako 300 eur," uviedol Tomáš. Ako spresnil, po zmene vo výpočte 13. dôchodku by totiž mohli určité kategórie poberateľov dôchodkov dostať menej oproti súčasnému stavu.



Zmenu vo vyplácaní 13. dôchodku by mohol parlament schvaľovať v prvom štvrťroku 2024. Rezort práce odhaduje, že na nové 13. dôchodky budú potrebovať 799 miliónov eur. "Tristodesať miliónov eur už máme rozpočtovaných na budúci rok. Ďalších 315 miliónov eur získame tým, že zmeníme spôsob poskytovania rodičovského dôchodku a 50 miliónov eur našla Sociálna poisťovňa vo svojom rozpočte," uviedol Tomáš s tým, že na dofinancovanie rezort potrebuje ešte 124 miliónov eur.