Tomáš: Spustíme projekt Právo na prvé zamestnanie vo výške 13 mil. eur

Bratislava 26. marca (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spustí od 1. mája pilotný projekt Právo na prvé zamestnanie vo výške 13 miliónov eur. Zamestnávateľovi tak štát preplatí 90 % celkovej ceny práce mzdy zamestnanca. Týka sa to najmä čerstvých absolventov, ale aj ľudí, ktorí sa chcú vrátiť späť zo zahraničia. Uviedol to v utorok šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD).



"Princípom projektu je, aby sme zamestnávateľom poskytli taký atraktívny príspevok, aby zamestnávali mladých ľudí, ktorí práve skončia či už strednú alebo vysokú školu. Bude financovaný zo štátneho rozpočtu, financie sme našli v kapitole MPSVR SR," uviedol Tomáš.



Štát poskytne príspevok maximálne do výšky 1318,50 eura. "Tento strop sme nastavili na základe logického kritéria. Je to 70 % celkovej ceny práce vyrátanej z priemernej mzdy v národnom hospodárstve," dodal Tomáš s tým, že finančný príspevok bude zamestnávateľom poskytovaný šesť mesiacov. Vyplatený bude jednorazovo vopred. Zamestnávatelia oň budú môcť žiadať od 10. apríla tohto roku. Podmienkou je, aby zamestnanca udržali minimálne ďalších šesť mesiacov v práci.



Ďalšou podmienkou je, aby daná osoba bola minimálne dva mesiace v evidencii uchádzačov o zamestnanie a zároveň aby nemala pracovný pomer dlhší než šesť mesiacov. Toto kritérium podľa šéfa rezortu už vyplýva zo zákona o službách.



"Tento projekt sa dotkne predovšetkým mladých ľudí. Ale pokojne ho môžu využiť aj ľudia, ktorí pracujú v zahraničí a chcú sa vrátiť, pretože oni tiež ešte nemali prvé zamestnanie na Slovensku," dodal Tomáš s tým, že právo na prvé zamestnanie plánuje rezort ukotviť aj v zákone v prípade, ak sa projekt osvedčí.



Šéf rezortu avizoval aj projekt Motivuj sa k zamestnaniu, v rámci ktorého bude mladému človeku k mzde vyplatený príplatok vo výške 150 eur mesačne v prvých troch mesiacoch. Počas ďalších troch mesiacov dostane príplatok vo výške 75 eur mesačne. V rámci ďalšieho programu má byť mladým dospelým preplatený kurz na vodičský preukaz skupiny B, ako aj vyšších skupín.