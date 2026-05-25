< sekcia Ekonomika
Tomáš súhlasí s návrhmi SNS, tá sa musí dohodnúť s ministrom financií
Tomáš súhlasí so zvýšením dôchodku pre seniorov nad 90 rokov, odvodovým zvýhodnením pre dôchodcov, študentov a rodičov na materskej alebo rodičovskej dovolenke i so zvýšením príspevku na pohreb.
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) súhlasí so zvýšením dôchodku pre seniorov nad 90 rokov, odvodovým zvýhodnením pre dôchodcov, študentov a rodičov na materskej alebo rodičovskej dovolenke i so zvýšením príspevku na pohreb. Na podrobnostiach sa však podľa neho musí koaličná SNS, ktorá s návrhmi prišla, dohodnúť s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD).
„Dnes bude koaličná rada, myslím si, že sa to môže posunúť. Všetky tri návrhy z dielne SNS som ja ako minister práce podporil. Samozrejme, opäť je to o konkrétnych parametroch,“ konštatoval Tomáš.
Doplnil tiež, že Hlas-SD chce zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa na 1000 eur a zaviesť, aby pracujúce matky so štyrmi a viac deťmi mali do konca života odpustenú daň z príjmu.
Návrh SNS, ktorý počíta so zvýšením dôchodkov pre približne 25.000 seniorov vo veku nad 90 rokov tak, aby ich dôchodok dosiahol približne 824 eur mesačne, je v druhom čítaní. Minulý týždeň ho na rokovaní parlamentného finančného výboru koaliční partneri odmietli. V druhom čítaní je aj návrh o takzvanom odvodovom zvýhodnení a návrh na zvýšenie príspevku na pohreb z 200 na 500 eur.
„Dnes bude koaličná rada, myslím si, že sa to môže posunúť. Všetky tri návrhy z dielne SNS som ja ako minister práce podporil. Samozrejme, opäť je to o konkrétnych parametroch,“ konštatoval Tomáš.
Doplnil tiež, že Hlas-SD chce zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa na 1000 eur a zaviesť, aby pracujúce matky so štyrmi a viac deťmi mali do konca života odpustenú daň z príjmu.
Návrh SNS, ktorý počíta so zvýšením dôchodkov pre približne 25.000 seniorov vo veku nad 90 rokov tak, aby ich dôchodok dosiahol približne 824 eur mesačne, je v druhom čítaní. Minulý týždeň ho na rokovaní parlamentného finančného výboru koaliční partneri odmietli. V druhom čítaní je aj návrh o takzvanom odvodovom zvýhodnení a návrh na zvýšenie príspevku na pohreb z 200 na 500 eur.