Tomáš: Tripartita odmieta návrh ETS 2,ktorý by mal platiť od roku 2027
Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová reagovala, že emisné povolenky by sa mohli negatívne dotýkať domácností, ktoré sú ohrozené chudobou.
Bratislava 3. novembra (TASR) - Sociálni partneri odmietajú návrh emisných povoleniek (ETS 2), ktoré majú platiť pre európske domácnosti od roku 2027. Povedal to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) s tým, že tak, ako sú v súčasnosti navrhnuté ETS 2, budú mať negatívny vplyv na ľudí aj firmy.
„Zhodli sme sa, že takto nastavený systém emisných povoleniek by mal výrazný ťažký sociálny vplyv na ľudí a ťažký ekonomický vplyv na firmy na Slovensku. Takže podporujeme akékoľvek kroky, ktoré by viedli k revízii, prehodnoteniu tohto celého systému, prípadne jeho odkladu,“ uviedol Tomáš.
Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová reagovala, že emisné povolenky by sa mohli negatívne dotýkať domácností, ktoré sú ohrozené chudobou. Zároveň pri regulovaní ceny jednej povolenky na maximálny strop 45 eur sa obáva, že pri obchodovaní na trhu tento strop nemusí byť dodržaný.
K podpore na prehodnotenie návrhu emisných povoleniek a ich prípadnému odkladu sa pridali aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Združenie miest a obcí Slovenska či Republiková únia zamestnávateľov. „Podporujeme úsilie o reformu systému ETS 2. Je potrebné celý tento systém prehodnotiť, nakoľko sme presvedčení, že tá vhodná klimatická politika sa dá realizovať aj bez likvidácie priemyslu v Európskej únii. Zároveň sme presvedčení, že celý systém obchodovania s emisiami, čiže ETS 2 by mal byť prehodnotený na celoeurópskej úrovni,“ dodal tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.
