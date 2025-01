Tomáš: Úrady práce začali vyplácať nekrátené opatrovateľské príspevky

Bratislava 14. januára (TASR) - Úrady práce začali od utorka vyplácať nekrátené opatrovateľské príspevky ľuďom, ktorí sa starajú o zdravotne znevýhodnené osoby. Tie im prídu na bankový účet a od 20. januára ich budú úrady práce posielať poštou. Nekrátený opatrovateľský príspevok dostane 71.558 ľudí, pričom 40.000 z nich si podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) prilepší, uviedol to v utorok na tlačovom brífingu.



"Príspevok na opatrovanie je v súčasnosti vo výške 615,50 eura, čo je úroveň čistej minimálnej mzdy. Táto výška platí od 1. júla minulého roka," povedal Tomáš. V prípade, že sa poskytuje tento príspevok na starostlivosť o zdravotne znevýhodnené dieťa, tak opatrovateľ má nárok na príplatok k tomuto príspevku vo výške 200 eur. Celkovo tak dostane príspevok v sume 815,50 eura.



Zrušenie krátenia opatrovateľských príspevkov na základe príjmu odkázanej osoby bez ohľadu na to, či je opatrovateľ v ekonomicky aktívnom alebo dôchodkovom veku, zaviedla novela zákona o sociálnych službách ešte minulý rok. Medzi ďalšie zmeny v zákone patrí dostupnejšia odľahčovacia služba. Od decembra 2024 si môžu opatrovatelia čerpať v prípade terénnej a ambulantnej formy 360 hodín ročne. Pri pobytovej odľahčovacej službe je to 30 dní ročne. Využiť môžu aj 40 hodín na domácu opatrovateľskú službu, pričom nestratia nárok na poskytovanie príspevku na opatrovanie.