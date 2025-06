Tomáš: V sociálnej oblasti sa podarilo presadiť veľa dobrých opatrení

Bratislava 25. júna (TASR) - V sociálnej sfére sa podarilo presadiť veľa dobrých opatrení, od 13. dôchodku, zvýšenia príspevkov na opatrovanie až po rast minimálnej mzdy a zníženie nezamestnanosti. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po kontrolnom dni premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na rezorte práce. Zároveň ocenil vyjadrenie premiéra, že 13. dôchodok zostane nedotknuteľný.



Z programového vyhlásenia vlády sa podarilo Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR splniť podľa Tomáša dôležitú položku v podobe rastu minimálnej mzdy. Schválený bol nový automat na minimálnu mzdu, ktorý predstavuje 60 % priemernej mzdy. Napriek tomu, že minimálna mzda stúpa, tak počet ľudí pracujúcich za ňu podľa neho klesá, čo pozitívne vytvára tlak na zamestnávateľov, aby ponúkali vyššie mzdy.



MPSVR tento rok presadilo aj projekt Práca namiesto dávok, ktorý má motivovať ľudí k získaniu zamestnania. To znamená, že ak sa rozhodnú neprijať vhodnú pracovnú ponuku, tak prídu o dávku v hmotnej núdzi alebo im bude krátená. Tomáš ďalej ocenil aj funkčný sociálny dialóg s partnermi v rámci Hospodárskej a sociálnej rady SR, zlepšenie pôsobenia Aliancie sektorových rád aj rozšírenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. V rámci sociálnych služieb vyzdvihol aj reformu posudkovej činnosti, zlepšenie pomoci opatrovateľom, a to zvýšením a nekrátením finančných príspevkov, zachránenie bezpečných ženských domovov a neopomenul ani humanitárnu pomoc pre domácnosti a obce zasiahnuté zemetrasením či záplavami.



K výzvam do budúcna podľa neho patrí pomoc jednorodičom, zavedenie rodinných kariet na uplatnenie zliav na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti aj reforma financovania sociálnych služieb. „Reforma je naviazaná na plán obnovy, teda musíme naplniť míľnik. Je to veľmi náročné v čase konsolidácie nájsť ďalšie stovky miliónov eur navyše na reformu financovania sociálnych služieb,“ uviedol Tomáš.



Rezort práce sa bude naďalej sústreďovať aj na boj proti fiktívnym živnostiam, zavedenie nového konceptu životného minima a dôchodkového stropu pre určité pracovné povolania. Okrem toho sa tiež zameria aj na prehodnotenie efektívnosti všetkých troch pilierov dôchodkového systému.