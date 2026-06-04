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Tomáš: Vláda bude chcieť prijať dôchodkové stropy pre určité povolania
Poznamenal, že dôchodkový strop bol zrušený predchádzajúcou vládou.
Autor TASR
Bratislava/Senec 4. júna (TASR) - Vláda sa bude snažiť prijať vekové dôchodkové stropy aspoň pre určité kategórie povolaní. Uviedol to vo svojom príhovore na 9. zjazde Odborového zväzu (OZ) KOVO v Senci minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Aj OZ KOVO bude naďalej presadzovať, aby pracovníci v 3. a vo 4. rizikovej kategórii mohli odchádzať skôr do dôchodku.
„Musím povedať o jednej veci, ktorá ma veľmi trápi, je to záväzok z programového vyhlásenia vlády. Neviem si predstaviť, aby ľudia odchádzali do dôchodku v neprimerane vysokom veku. Jednoducho si neviem predstaviť, aby sme ľudí doslova z fabrík vynášali priamo na cintoríny,“ priblížil Tomáš.
Poznamenal, že dôchodkový strop bol zrušený predchádzajúcou vládou. „Ako sme zistili, problém je ešte omnoho širší. Preto ma trápi, že bývalá vláda nazvala naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia reformou a túto reformu vniesla do plánu obnovy. To znamená, že my musíme rokovať s Európskou komisiou, či by zavedenie dôchodkového stropu aspoň pre niektoré kategórie povolaní, pre ťažké alebo rizikové, nebolo zvrátením míľnika plánu obnovy, a v takom prípade by hrozili Slovensku sankcie a strata veľkej časti eurofondov,“ povedal.
„Do tejto situácie nás dostala bývalá vláda a momentálne máme zviazané ruky, ak by sme chceli zaviesť dôchodkový strop. Určite však na tom budeme pracovať, sme v intenzívnej komunikácii s Európskou komisiou a podľa toho, čo nám povie, sa zariadime,“ podčiarkol minister práce.
OZ KOVO podľa slov predsedníčky Rady OZ KOVO Moniky Benedekovej už dlhšie presadzuje požiadavku, aby zamestnanci, ktorí pracujú v kategórii rizika 3 až 4, mohli odchádzať do dôchodku skôr. „Toto je jedna z našich kľúčových požiadaviek. Vieme, že Česká republika v minulom alebo predminulom roku dosiahla určitú zmenu v tom, že zamestnanci kategórie rizika 4 môžu odchádzať do starobného dôchodku skôr,“ poznamenala.
„Náš návrh sa zrejme bude odvíjať od počtu odpracovaných zmien v riziku 3 až 4. Podľa počtu odpracovaných zmien sa potom bude krátiť dôchodkový vek. Naša požiadavka je taká, aby sa skorším odchodom neznižoval priznaný starobný dôchodok,“ spresnila.
„Myslím si, že ministerstvo práce na túto našu požiadavku reflektovalo, rozumejú tomu, že zamestnanci cítia potrebu, aby práca v riziku 3 až 4 bola zohľadnená vo výške dôchodkového veku. V súčasnosti nie je jednoduché o týchto veciach diskutovať, pretože vieme, ako sú na tom verejné financie. Na druhej strane treba povedať, že podľa našich analýz zamestnancov, ktorí pracujú v kategórii rizika 3 až 4, je na Slovensku asi 200.000. Samozrejme, nie všetci by odchádzali do dôchodku naraz,“ dodala Benedeková.
„Musím povedať o jednej veci, ktorá ma veľmi trápi, je to záväzok z programového vyhlásenia vlády. Neviem si predstaviť, aby ľudia odchádzali do dôchodku v neprimerane vysokom veku. Jednoducho si neviem predstaviť, aby sme ľudí doslova z fabrík vynášali priamo na cintoríny,“ priblížil Tomáš.
Poznamenal, že dôchodkový strop bol zrušený predchádzajúcou vládou. „Ako sme zistili, problém je ešte omnoho širší. Preto ma trápi, že bývalá vláda nazvala naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia reformou a túto reformu vniesla do plánu obnovy. To znamená, že my musíme rokovať s Európskou komisiou, či by zavedenie dôchodkového stropu aspoň pre niektoré kategórie povolaní, pre ťažké alebo rizikové, nebolo zvrátením míľnika plánu obnovy, a v takom prípade by hrozili Slovensku sankcie a strata veľkej časti eurofondov,“ povedal.
„Do tejto situácie nás dostala bývalá vláda a momentálne máme zviazané ruky, ak by sme chceli zaviesť dôchodkový strop. Určite však na tom budeme pracovať, sme v intenzívnej komunikácii s Európskou komisiou a podľa toho, čo nám povie, sa zariadime,“ podčiarkol minister práce.
OZ KOVO podľa slov predsedníčky Rady OZ KOVO Moniky Benedekovej už dlhšie presadzuje požiadavku, aby zamestnanci, ktorí pracujú v kategórii rizika 3 až 4, mohli odchádzať do dôchodku skôr. „Toto je jedna z našich kľúčových požiadaviek. Vieme, že Česká republika v minulom alebo predminulom roku dosiahla určitú zmenu v tom, že zamestnanci kategórie rizika 4 môžu odchádzať do starobného dôchodku skôr,“ poznamenala.
„Náš návrh sa zrejme bude odvíjať od počtu odpracovaných zmien v riziku 3 až 4. Podľa počtu odpracovaných zmien sa potom bude krátiť dôchodkový vek. Naša požiadavka je taká, aby sa skorším odchodom neznižoval priznaný starobný dôchodok,“ spresnila.
„Myslím si, že ministerstvo práce na túto našu požiadavku reflektovalo, rozumejú tomu, že zamestnanci cítia potrebu, aby práca v riziku 3 až 4 bola zohľadnená vo výške dôchodkového veku. V súčasnosti nie je jednoduché o týchto veciach diskutovať, pretože vieme, ako sú na tom verejné financie. Na druhej strane treba povedať, že podľa našich analýz zamestnancov, ktorí pracujú v kategórii rizika 3 až 4, je na Slovensku asi 200.000. Samozrejme, nie všetci by odchádzali do dôchodku naraz,“ dodala Benedeková.