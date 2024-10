E. Tomáš: Za rok sme presadili zmenu v 13. dôchodku aj minimálnej mzde

Bratislava 25. októbra (TASR) - Za prvý rok fungovania súčasnej vlády sa podarilo Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR presadiť zmenu 13. dôchodku či stanoviť automat na minimálnu mzdu, ktorá bude na úrovni 60 % priemernej mzdy. Ďalšie investície smeroval rezort aj do humanitárnej pomoci, na starostlivosť o zdravotne znevýhodnených ľudí či do projektov na podporu zamestnanosti na Slovensku. V piatok o tom informoval šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD).



"V programovom vyhlásení vlády sú prakticky dva konkrétne parametre. Jedným z nich je, že 13. dôchodok má byť vo výške priemerného dôchodku, a druhým, že minimálna mzda má predstavovať 60 % priemernej mzdy. Oba tieto kľúčové záväzky programového vyhlásenia vlády, ale aj oba konkrétne sľuby strany Hlas-SD boli naplnené do roka a do dňa," zdôraznil Tomáš.



Pripomenul, že počas roku vlády rezort práce vyčlenil na pomoc po zemetrasení 3,5 milióna eur, na povodne to bolo doteraz 800.000 eur, pričom ide podľa neho len o dočasnú sumu a jej výška bude ešte rásť. V súvislosti s povodňami MPSVR zvýšilo príspevok na humanitárnu pomoc pre domácnosti z 800 na 1500 eur a spustilo aj projekt pre nezamestnaných ľudí, ktorí pomáhali domácnostiam v postihnutých oblastiach na Slovensku.



Tomáš zdôraznil, že v prípade seniorov sa podarilo rezortu presadiť štedrejší a férovejší 13. dôchodok pre väčšinu z nich, pričom bude vyplatený ešte tento rok pred Vianocami. Starobní dôchodcovia tak dostanú 606,30 eura a ostatní poberatelia dôchodkov ho budú mať rovnako vo výške svojich priemerných dôchodkov. Minulý rok stihlo MPSVR vyplatiť seniorom aj príspevok vo výške 300 eur. Ďalej na rekondičné pobyty pre dôchodcov išlo doteraz 1,4 milióna eur a táto suma sa bude podľa šéfa rezortu každým rokom zvyšovať.



Rezort presadil aj novelu zákona o minimálnej mzde, ktorá bude na budúci rok vo výške 816 eur, a od roku 2026 bude platiť nový automat, ktorý ju určí ako 60 % z priemernej mzdy. Jej výška by mala byť o dva roky na úrovni 920 eur, v roku 2027 v sume 970 eur a v roku 2028 by mala prekročiť hranicu 1000 eur. Súčasťou zmeny je aj rozšírenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Ďalším opatrením MPSVR bolo aj poskytnutie odvodovej úľavy pre poľnohospodárov a potravinárov.



Minister práce vyčíslil, že na pomoc odkázaným ľuďom išlo z rezortu navyše 170 miliónov eur a do sociálnych služieb pôjde o 26 miliónov eur viac. Na odľahčovaciu službu získalo ministerstvo 100 miliónov eur z eurofondov. V rámci sociálnych služieb rezort zvýšil príplatok k opatrovateľskému príspevku, zrušil jeho krátenie na základe príjmu odkázanej osoby, zaviedol nový systém odľahčovacej služby a zvýšil príspevok pre neverejné centrá pre deti a rodiny. MPSVR pomohlo aj s financovaním bezpečných ženských domov, ktorým hrozil do konca roka zánik.



Do najbližšieho obdobia plánuje rezort podľa ministra podmieniť poberanie dávok prácou, obmedziť nútené živnosti a rovnako aj falošné práceneschopnosti. Ďalej chce zaviesť samostatný príspevok na bývanie pre jednorodičovské domácnosti či rodinnú kartu, na ktorú si budú môcť rodiny uplatňovať zľavy pri starostlivosti o deti. Do budúcna chce ministerstvo vytvoriť aj nový koncept životného minima a dôchodkový strop podľa náročnosti povolania, pripraviť reformu posudkovej činnosti a financovania sociálnych služieb.