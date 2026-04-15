Tomáš: Zákon o odmeňovaní je významný okamih pre pracujúce ženy v SR
Zákon zavádza viacero nových povinností pre zamestnávateľov.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) privítal schválenie novely zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien Národnou radou (NR) SR. Zákon považuje za dôležitý krok k odstráneniu nerovností v odmeňovaní mužov a žien. V stredu po schválení zákona to uviedol na tlačovej konferencii.
„Toto je historický míľnik, toto je významný okamih pre pracujúce ženy na Slovensku. Konečne po dlhých rokoch neprávosti v odmeňovaní mužov a žien sa táto neprávosť podarila odstrániť,“ uviedol minister práce.
Zákon zavádza viacero nových povinností pre zamestnávateľov. Firmy budú musieť nastaviť transparentnú štruktúru odmeňovania na základe objektívnych kritérií, ako sú zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť, pracovné podmienky a ďalšie faktory, ktoré sú relevantné pre konkrétne pracovné miesto alebo pozíciu. Povinné bude aj zverejňovanie výšky mzdy alebo jej rozpätia už v pracovných ponukách. Zamestnanci zároveň získajú právo žiadať informácie o svojej mzde a o priemernej mzde v danej kategórii. Ak rozdiel presiahne päť percent, zamestnávateľ ho bude musieť zdôvodniť alebo odstrániť.
Zákon zároveň upravuje právo na peňažnú náhradu ujmy spôsobenej porušením práva na rovnakú odmenu. Ministerstvo bude monitorovať a koordinovať opatrenia pri uplatňovaní práva na rovnakú odmenu vrátane zvyšovania informovanosti, analyzovania príčin rozdielov v odmeňovaní mužov a žien a zverejňovania agregovaných údajov.
„Slovenské ženy dnes zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži na rovnakých pozíciách. Je to nespravodlivosť, ktorú bolo potrebné odstrániť,“ uviedol Tomáš. Novela zároveň transponuje európsku smernicu, ktorá členským štátom ukladá povinnosť zabezpečiť rovnaké odmeňovanie.
Tomáš zároveň vyzdvihol silnú podporu schváleného zákona. Zákon podporilo až 123 zo 137 prítomných poslancov NR SR. Nepodporili ho len opozičné SaS a KDH, čo minister práce skritizoval. Ako dôvod nepodporenia zákona uviedli najmä obavy zo zvýšenej administratívnej záťaže pre zamestnávateľov.
„Toto je historický míľnik, toto je významný okamih pre pracujúce ženy na Slovensku. Konečne po dlhých rokoch neprávosti v odmeňovaní mužov a žien sa táto neprávosť podarila odstrániť,“ uviedol minister práce.
Zákon zavádza viacero nových povinností pre zamestnávateľov. Firmy budú musieť nastaviť transparentnú štruktúru odmeňovania na základe objektívnych kritérií, ako sú zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť, pracovné podmienky a ďalšie faktory, ktoré sú relevantné pre konkrétne pracovné miesto alebo pozíciu. Povinné bude aj zverejňovanie výšky mzdy alebo jej rozpätia už v pracovných ponukách. Zamestnanci zároveň získajú právo žiadať informácie o svojej mzde a o priemernej mzde v danej kategórii. Ak rozdiel presiahne päť percent, zamestnávateľ ho bude musieť zdôvodniť alebo odstrániť.
Zákon zároveň upravuje právo na peňažnú náhradu ujmy spôsobenej porušením práva na rovnakú odmenu. Ministerstvo bude monitorovať a koordinovať opatrenia pri uplatňovaní práva na rovnakú odmenu vrátane zvyšovania informovanosti, analyzovania príčin rozdielov v odmeňovaní mužov a žien a zverejňovania agregovaných údajov.
„Slovenské ženy dnes zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži na rovnakých pozíciách. Je to nespravodlivosť, ktorú bolo potrebné odstrániť,“ uviedol Tomáš. Novela zároveň transponuje európsku smernicu, ktorá členským štátom ukladá povinnosť zabezpečiť rovnaké odmeňovanie.
Tomáš zároveň vyzdvihol silnú podporu schváleného zákona. Zákon podporilo až 123 zo 137 prítomných poslancov NR SR. Nepodporili ho len opozičné SaS a KDH, čo minister práce skritizoval. Ako dôvod nepodporenia zákona uviedli najmä obavy zo zvýšenej administratívnej záťaže pre zamestnávateľov.