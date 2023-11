Tomáš: Zmena rodičovského dôchodku nebola útokom na mimovládny sektor

Bratislava 8. novembra (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) chce upokojiť mimovládny sektor v súvislosti so zmenou podoby rodičovského dôchodku. Vyhlásil to v stredu po rokovaní vlády s tým, že nešlo o žiaden útok, ale o riešenie, ako vyplácať nový rodičovský dôchodok.



Minimálna odhadovaná strata mimovládneho sektora je podľa ministra medzi 40 až 50 miliónmi eur. "Je dôležité povedať, že určite nie každý človek zmení svoje rozhodnutie a prestane posielať svoje 2 % z dane mimovládnemu sektoru, to znamená, že tá suma bude určite omnoho nižšia," dodal Tomáš.



Taktiež vyzval ľudí aby naďalej posielali 2 % z daní mimovládnym združeniam, pretože o ich rodičov a starých rodičov sa podľa neho postará nový 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. "Je pre väčšinu seniorov výhodnejší ako rodičovský dôchodok spolu so súčasným 13. dôchodkom," doplnil minister.



Pre mimovládne organizácie s ušľachtilým cieľom rezort podľa neho nájde dotačné schémy na to, aby financie nielen dorovnal, ale aj pridal. "Mimovládne organizácie, ktoré ovplyvňujú politický a spoločenský život na Slovensku, majú svojich štedrých donorov v zahraničí," uzavrel Tomáš.



Vlani dostali organizácie tretieho sektora spolu viac ako 86,4 milióna eur. Od roku 2009 išlo podľa analýzy spoločnosti FinStat o najvyšší objem poukázaného podielu zaplatenej dane. Medzi najväčších prijímateľov patrili dlhodobo nadácie, ktoré boli založené nadnárodnými alebo väčšími spoločnosťami.



Minister v utorok (7. 11.) vyhlásil, že rodičovský dôchodok v súčasnej podobe od budúceho roka skončí. Po novom bude možné rodičom pomáhať iba poukázaním časti zaplatenej dane z príjmu.