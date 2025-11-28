< sekcia Ekonomika
E. Tomáš: Zmeny z reformy sociálnych služieb budú zavádzané postupne
Od 1. januára 2027 sa začne už aj vyplácať príspevok na pomoc pri odkázanosti.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby musí byť schválený k 1. januáru budúceho roka a to z dôvodu, že ide o míľnik z plánu obnovy a odolnosti. Prvá fáza by mala platiť od 1. júla 2026, ktorá súvisí so zapojením vyšších územných celkov (VÚC) do spolufinancovania neverejných pobytových zariadení sociálnych služieb. Od 1. januára 2027 sa začne už aj vyplácať príspevok na pomoc pri odkázanosti. V piatok to po mimoriadnom rokovaní vlády povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Európska komisia nám predbežne odsúhlasila samotný obsah reformy, ale aj jej fázovanie, pretože napokon aj vzhľadom na náročnú finančnú situáciu v štáte sme sa rozhodli pre fázovanie tejto reformy,“ uviedol Tomáš.
Príspevok na pomoc pri odkázanosti bude po novom dostávať samotná odkázaná osoba, ktorá ho môže využiť na opatrovanie v domácom prostredí svojimi príbuznými, alebo si vybrať ambulantnú či terénnu službu. Výška príspevku by sa mala odvíjať od stupňa odkázanosti.
Pre piaty najťažší stupeň odkázanosti na pomoc ide o sumu 1010 eur, ak sa však v tomto stupni nachádza dieťa, tak sa príspevok navýši ešte o 200 eur. Štvrtý stupeň odkázanosti bude na úrovni 830 eur a v prípade dieťaťa sa príspevok rovnako navýši o 200 eur. Tretí stupeň by mal obsahovať sumu 600 eur, druhý stupeň 460 eur a prvý stupeň 230 eur. Pri prvých troch stupňoch bude možné celý príspevok vyžiť len na formálnu starostlivosť pre ľudí, ktorá je podporovaná štátom či formálnymi inštitúciami.
Zmenou je tiež to, že príspevok na pomoc pri odkázanosti môžu využiť až traja opatrovatelia, pričom v súčasnosti to bolo obmedzené len na jednu osobu. Od 1. júla 2026 by sa mali zapojiť do spolufinancovania neverejných pobytových zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby aj VÚC. Zaviesť by sa mala tiež nová pozícia pracovníka dlhodobej starostlivosti, ktorý bude mať plat na úrovni sanitára v nemocnici.
Šéf rezortu práce priblížil, že pri reforme vznikli tri pripomienky, pričom dve z nich už boli odstránené, a to zavedením novej kompetencie pre VÚC v rámci spolufinancovania niektorých neverejných pobytových zariadení. „Náklady pre rok 2026 k tomu 1. júlu uhradí ministerstvo práce, sociálnych vecí, rodiny. Od roku 2027 sme zaviedli nové systémové opatrenie, že napokon sa takmer jedno percento z podielových daní ponechá vyšším územným celkom na to, aby mohli spolufinancovať neverejné pobytové zariadenia sociálnych služieb,“ dodal Tomáš.
Katolícka charita zase pripomienkovala, že pri štvrtom a piatom stupni sa obáva toho, že financií na formálnu starostlivosť bude málo. „Nikto nebráni ľuďom, ktorí dostávajú príspevok na odkázanosť, aby si väčšiu časť toho príspevku, ako je len určená pôvodne v zákone, vyčerpali na formálnu starostlivosť. Pokiaľ niekto chce dať svojho odkázaného človeka do denného stacionáru na viac hodín, ako je potrebné, môže naozaj si z tohto príspevku čerpať viac peňazí na túto formálnu starostlivosť, dokonca aj celý príspevok na odkázanosť môže použiť povedzme na formálnu starostlivosť,“ uzavrel.
