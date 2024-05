Tomáš: Zrovnoprávnením predčasného dôchodku sme vyhoveli aj EK

Bratislava/Handlová 15. mája (TASR) - Zrovnoprávnením výhodnejšieho predčasného dôchodku s tým klasickým sa vyhovelo zamestnávateľom, ako aj Európskej komisii (EK). Inak by hrozilo nevyplatenie časti peňazí z plánu obnovy. Uviedol to v stredu pred výjazdovým rokovaním vlády v Handlovej minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že v oboch prípadoch bude mesačná penalizácia 0,5 %.



"Vyhoveli sme tak dvom veciam. Po prvé to bola veľká požiadavka zamestnávateľov, pretože práve ten druh predčasného dôchodku spôsoboval obrovské masy odchodov zamestnancov. To spôsobovalo zamestnávateľom obrovské problémy, najmä v oblasti dopravy. Vieme dobre, že niektoré linky už boli doslova rušené," uviedol Tomáš s tým, že okrem zrovnoprávnenia sa odchod po 40 rokoch naviazal na automat, čo znamená, že sa bude postupne zvyšovať.



Podotkol, že nárast predčasných dôchodkov bol oproti roku 2022 o 200 % a takmer 80 % z nich išlo na predčasný dôchodok na základe výhodnejšieho dôchodku. Dodal, že po prvej vlne masívnych odchodov očakáva ešte druhú vlnu koncom tohto roka. "Takže to minimálne obmedzí počet odchádzajúcich zamestnancov, ale s tým, že stále to pre mnohých ešte môže byť výhodné," doplnil.



Takisto sa tým podľa Tomáša vyhovelo aj požiadavke EK, keďže vyžadovala prijatie opatrenia, ktoré bude garantovať udržateľnosť dôchodkového systému. V opačnom prípade by hrozilo, že nebude vyplatená časť peňazí z plánu obnovy. "Po našom kroku a po kroku Ministerstva financií SR, ktoré upravilo výdavkové limity, už nič Slovensku nehrozí a v najbližších týždňoch očakávame vyplatenie štvrtej platby z plánu obnovy vo výške 930 miliónov eur," objasnil.



Rovnako uviedol, že sa začali diskusie o reálnom dôchodkovom strope, ktorý by mal závisieť od náročnosti povolania. "Pretože je evidentné, že je inak opotrebovaný človek, ktorý pracuje manuálne, než ten, ktorý sedí v kancelárii," uzavrel šéf rezortu práce.



Sociálna poisťovňa v piatok (10. 5.) upozornila, že po novom sa vek predčasného starobného dôchodku určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku nezníženého za výchovu detí pre konkrétny ročník narodenia a čísla 23. Vyplýva to z nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení.



Dôchodky, ktoré poisťovňa schváli po 14. máji 2024, sa budú znižovať bez ohľadu na počet odpracovaných rokov o 0,5 % za každých začatých 30 dní, ktoré poistencovi zostávajú do dovŕšenia bežného dôchodkového veku. Doteraz bolo toto krátenie rozdielne, o 0,3 % alebo 0,5 % v závislosti od toho, či poistenec získal alebo nezískal potrebný počet odpracovaných rokov.